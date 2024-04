Università, prima rettrice alla Statale di Milano: “Dopo 100 anni ce l’abbiamo fatta”

L’Università Statale di Milano, per la prima volta in un secolo di esistenza, avrà una rettrice donna: si tratta di Marina Marzia Brambilla, 50 anni, docente di Linguistica tedesca. Dal 2018 prorettrice delegata ai Servizi per la Didattica e agli studenti, la docente ha ottenuto 1.652 preferenze nel ballottaggio con Luca Solari che si è fermato a 645 voti (265 le schede bianche). La nuova rettrice subentrerà a Elio Franzini e guiderà la Statale per i prossimi 6 anni: entrerà infatti ufficialmente in carica il prossimo 1° ottobre e il suo mandato si concluderà il 30 settembre 2030.

Tre rettrici donne a Milano

Con l’elezione di Marina Marzia Brambilla, tutti e tre gli atenei pubblici milanesi sono diretti da rettrici: Giovanna Iannantuoni alla guida dell’Università di Milano Bicocca (ed è presidente della Crui, la conferenza dei rettori delle Università italiane) e Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano.

Brambilla: “Ci sono voluti 100 anni”

“Ci sono voluti 100 anni ma ce l’abbiamo fatta”, ha commentato a caldo Marina Marzia Brambilla. “È una vittoria della comunità della Statale e anche per tutte le donne, dopo 100 anni – ha dichiarato la docente dopo lo scrutinio e la proclamazione in Aula Magna – possiamo rappresentare anche i vertici del nostro ateneo, e io vorrei che questo fosse un risultato anche per le colleghe, le ricercatrici, le studentesse. Sappiano che questo passato che abbiamo ereditato ha dei confini che andremo a riscrivere e che saranno diversi”.

Il programma di Marina Marzia Brambilla

Il programma della neo rettrice prevede diversi interventi: rendere Campus Mind e Città Studi centri di

riferimento a livello nazionale e internazionale, valorizzare la ricerca scientifica, creare nuove infrastrutture, consolidare i poli di medicina con il territorio, rafforzare i rapporti con il sistema sanitario nazionale e i poli di ricerca scientifici, porre attenzione agli studenti sia sotto il profilo dell’offerta formativa e dei servizi e sviluppare il welfare.

Chi è Marina Marzia Brambilla

Marina Marzia Brambilla insegna da vent’anni nell’ateneo milanese, dove presiede il Centro Linguistico di Ateneo – Slam e l’Osservatorio per il diritto allo studio, che ha contribuito a creare. È referente della rete Pnrr Orientamento e delegata del Comitato dei Rettori delle Università Lombarde (Crul) per l’orientamento e rappresenta l’Ateneo presso i consorzi Cisia e Almalaurea. Dal 2012 al 2014 è stata delegata del rettore per l’Erasmus e, dal 2014 al 2018, per Orientamento e Placement.

Tensioni su Israele, “aperti al dialogo con gli studenti”

Nel giorno della sua elezione, Marina Marzia Brambilla si è soffermata sulle tensioni che stanno animando il mondo studentesco per la guerra in Israele e la situazione in Medio Oriente. Per quanto riguarda le richieste di parte degli studenti, che chiedono di interrompere i rapporti con le università israeliane e un paio di giorni fa hanno occupato il rettorato in solidarietà al popolo palestinese, la docente ha sottolineato di essere disponibile “a organizzare dibattiti e ragionare con gli studenti sugli accordi in essere“. Nessuno spazio, ha invece ribadito commentando gli scontri alla Sapienza di Roma, alla violenza: “E’ importante che la Statale sia un ateneo dove si riesca anche a costruire la pace, quindi apertura al dialogo nel rispetto e senza accettare nessun tipo di violenza”.

Marina Marzia Brambilla con l’attuale rettore della Statale Elio Franzini

Le congratulazioni di Sala e della ministra Bernini

Alla neo rettrice sono arrivate le congratulazioni, fra gli altri, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Lombardia Attilio Fontana e della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, che ha dichiarato: “Congratulazioni alla professoressa Marina Brambilla, eletta a larghissima maggioranza nuova Rettrice della Statale e prima donna alla guida dell’ateneo. Le ho telefonato e le ho detto che sono certa che insieme proseguiremo quel percorso di consolidamento delle università italiane quali punto di riferimento internazionale nelle scienze umane e scientifiche”.