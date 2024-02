Amore e sessualità: Osservatorio mette in luce le 7 fake news più comuni

I falsi miti sulla sessualità veicolati attraverso i social media: dal 2019 oltre 76mila menzioni a fake news sul web

Dal 2019 a oggi sul web sono state più di 76.000 le menzioni a fake news sul tema della sessualità. Il veicolo? I social network, Facebook e Twitter su tutti. A evidenziarlo è l’Osservatorio Vera Salute, realizzato dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con l’agenzia The Fool, che nel mese di febbraio si è occupato di disinformazione e diffusione di fake news su amore e sessualità.

Il fenomeno interessa principalmente gli uomini (62%) piuttosto che le donne (38%), con un picco maggiore nella fascia di età compresa tra 35 e 44 anni (33% del campione).

Di seguito le principali fake news che hanno contribuito a incrementare la diffusione di falsi miti sulla sessualità.

“La pillola anticoncezionale protegge dalle malattie sessuali”

Tra le notizie false più diffuse sul web, la convinzione che la pillola anticoncezionale possa proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili. Non è ovviamente così. La pillola, spesso usata anche per far fronte anche ad altre patologie, non fornisce alcuna protezione dalle infezioni sessualmente trasmesse (IST), non avendo proprietà in grado di neutralizzarle.

Sessualità e fake news: “Il coito interrotto è un metodo contracettivo efficace”

Diversamente da quanto molti credono, il coito interrotto non è un metodo contraccettivo efficace. Il liquido pre-eiaculatorio può infatti contenere spermatozoi tali da fecondare l’ovulo femminile e, quindi, causare la gravidanza.

“Non serve fare visite andrologiche in giovane età”

Sui social è diffusa l’opinione secondo cui le visite andrologiche non siano necessarie in determinate fasce di età. Affermazione assolutamente errata poiché i controlli andrologici possono identificare in qualsiasi momento della vita determinate patologie o problematiche.

Secondo i dati del Ministero della Salute sulle malattie dell’apparato riproduttivo, l’infertilità riguarda il 15% delle coppie e il 27% dei soggetti di sesso maschile in età pediatrica presenta problematiche riproduttive.

Sessualità e falsi miti: “L’alcol è uno stimolante sessuale”

Non è affatto vero, diversamente dalle opinioni diffuse sul web, che l’alcol sia una sostanza stimolante. Gli alcolici non aumentano né migliorano le performance sessuali ma riducono le inibizioni e, se usati in dose elevate, possono causare disfunzione erettile e eiaculazione precoce (Fonte ISS).

“Il sesso in età adulta aumenta le probabilità di infarto”

Il sesso in età adulta può causare l’infarto? Non c’è una correlazione diretta tra questi due elementi. Secondo i dati di una ricerca della St. George University di Londra, appena lo 0,2% delle morti causate da infarto si sarebbero verificate durante un rapporto sessuale.

Sessualità e fake news: “Il papilloma virus infetta solo le donne”

Molti utenti del web credono erroneamente che il papilloma virus (HPV) possa infettare solo le donne. Non è così: sia uomini che donne possono contrarre questa infezione.

“Vaccinarsi contro il covid causa infertilità nell’uomo”

Infine, è falso affermare che i vaccini contro il Covid-19 causino impotenza. Non c’è alcuna correlazione diretta tra la somministrazione dei vaccini e la fertilità maschile. Al contrario, è il SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19, che può rappresentare un rischio di infertilità come sottolineato in diversi studi.