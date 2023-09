Aperitivi con Donna Moderna: tutti gli appuntamenti

C i facciamo due chiacchiere? Dal 20 settembre puoi iscriverti gratuitamente agli aperitivi di Donna Moderna. Qui trovi tutti gli appuntamenti

L’happy hour è un momento magico di svago e chiacchiere tra amiche, per parlare delle cose che ci stanno più a cuore: dal lavoro alle relazioni, dai figli ai segreti per restare giovani… Ti va di farlo con noi? L’appuntamento per gli aperitivi è sempre al Concept Showroom Casa Xiaomi in Piazza Pio XI 5, a Milano, vicinissimo al Duomo. Ad accogliervi, la nostra direttrice Maria Elena Viola e alcuni ospiti d’eccezione: scrittrici, imprenditrici, esperti di vari settori, che ci daranno dritte e consigli in un dialogo aperto in cui tutte siete invitate a intervenire. Ovviamente sorseggiando un drink.

Il mio piano B dopo i 40

La prima data da segnare in agenda è mercoledì 4 ottobre alle ore 18, per parlare di Piani B. Come si fa a trasformare un sogno in realtà? Da dove si comincia? E come essere certe che funzioni? A rispondere a queste domande, Annamaria Tartaglia, ceo di TheBrandSitter e fondatrice di Angels4Women, agenzia nata per sviluppare start-up al femminile; e Laura Bianchi, stylist di moda convertita in garden editor di successo.

Clicca qui per iscriverti al primo appuntamento.

I ragazzi stanno bene. Manuale per genitori in crisi

Il secondo appuntamento, invece, è per giovedì 26 ottobre, sempre alle 18. Sarà un manuale per genitori in crisi. L’obiettivo? Superare il muro del silenzio e affrontare il disagio degli adolescenti.

Clicca qui per iscriverti al secondo appuntamento:

Forever young. La medicina della longevità

Come vivere 100 anni restando giovani dentro (e belli fuori)? Rispondiamo a questa domanda giovedì 9 novembre alle 18. Il focus sarà sulla medicina della longevità.

Clicca qui per iscriverti al terzo appuntamento:

La manutenzione della coppia

Giovedì 30 novembre, sempre alle ore 18, ti aspettiamo per il quarto e ultimo aperitivo in compagnia. Sarà un viaggio nel cuore delle relazioni, alla scoperta della manutenzione della coppia. Felici, infelici, complicate: cosa ci racconterai dell’arte di vivere insieme?

Clicca qui per iscriverti al quarto appuntamento: