L’uomo più bello del mondo? Per la scienza non ci sono dubbi: è Aaron Taylor-Johnson, l’attore che prenderà il posto di Daniel Craig nel prossimo film su James Bond. Ad affermarlo è il dottor Julian De Silva, un chirurgo estetico londinese, che ha usato la formula greca della bellezza per scoprire chi sono i dieci uomini più affascinanti.

Che cosa è la formula della bellezza

Si chiama “rapporto aureo” ed è uno dei sistemi più antichi usati per dare proporzione agli oggetti. Alla base c’è la considerazione che il nostro cervello mostrerebbe una naturale preferenza verso linee e forme che richiamano un rapporto matematico. E questo rapporto sarebbe concentrato in una formula: 1:1,618. Questi numeri rappresentano la formula della bellezza. A queste proporzioni obbediscono i paesaggi naturali, la forma delle conchiglie, i petali dei fiori.

Pare che già gli antichi egiziani e i babilonesi conoscessero questa formula matematica, che per i greci era un valore proporzionale ideale. Anche durante il Rinascimento i grandi artisti usavano questa proporzione. Lo fecero, tra gli altri, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Piero della Francesca.

Ecco l’uomo più bello del mondo

Oggi, il chirurgo De Silva ha applicato questa formula matematica per individuare i dieci uomini più belli del mondo. La premessa dietro questo calcolo, è che più il rapporto di un viso o di un corpo si avvicina al numero 1.618, più questi ultimi due sono belli. Aaron Taylor-Johnson, che ha 34 anni, è in cima alla lista con un punteggio del 93,04%. Ma chi sono tutti gli altri?

Il dottor De Silva ha spiegato al Daily Mail: «Aaron è il più bello, in quanto tutti gli elementi del viso rispettano la perfezione. Qualora ottenesse davvero il ruolo di James Bond, come previsto, il suo punteggio del 93,04% lo renderebbe il più bel James Bond della storia».

Sean Connery tra gli uomini più belli

Infatti, l’attore è ben più avanti di tutti gli altri che hanno interpretato lo 007 più famoso del mondo: da Sean Connery, finito al secondo posto con l’89,2%, a Roger Moore, che si è piazzato al terzo posto con l’88,8%. Daniel Craig è all’ultimo posto, dietro George Lazenby, con l’84,2%.

Secondo il dottor De Silva, ciò che rende Taylor-Johnson così bello è la forma generale del suo volto, che ha ottenuto il 99,2%. Tuttavia, quasi tutte le sue caratteristiche hanno ottenuto un punteggio elevato. «La larghezza e la lunghezza del suo naso sono quasi perfette, al 98,8%», ha spiegato. Ha aggiunto che l’attore ha anche un mento splendidamente scolpito, pari al 95%. La spaziatura degli occhi ha dato un valore dell’89%, il divario tra il naso e il labbro dell’89,6% e le sue labbra dell’86%.

Lucien Laviscount al secondo posto

James Bond a parte, al secondo posto tra gli uomini più belli del mondo si è piazzata la star di Emily In Paris, Lucien Laviscount, 32 anni, con un punteggio del 92,41%. Le sue labbra hanno totalizzato il 97,4%. La lunghezza e la larghezza della faccia, il 99,1%.

Uomini più belli: Paul Mescal

La star del Gladiatore II, Paul Mescal, 28 anni, è il terzo uomo più bello della lista, con un punteggio del 92,38 per cento. Seguono: Robert Pattinson (92,15 per cento) e Jack Lowden (90,33%).

Anche George Clooney nella top ten

Nella top ten ci sono anche diversi attori più grandi di età, come George Clooney, che ha totalizzato un impressionante 89,9%, finendo al sesto posto nella lista. Al settimo posto c’è la star di Bollywood, Shah Rukh Khan, la cui faccia ha totalizzato l’886,76%. Ha 58 anni e sta invecchiando meravigliosamente.

