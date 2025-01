L’intesa sessuale in una coppia è una condizione che varia nel tempo e dipende da mille variabili, dal livello di stress all’età anagrafica, fino alla capacità di ascolto reciproco fra i partner nei momenti di intimità. E gli astri? Quanto influiscono sulla vita sessuale? Uno studio ha ipotizzato una correlazione fra compatibilità sessuale e segni zodiacali delle diverse coppie.

Intesa sessuale: coppie up e down

Coppie come Leone-Sagittario e Cancro-Capricorno svilupperebbero una forte alchimia sessuale, mentre lo stesso non accadrebbe nelle combinazioni Gemelli-Scorpione e Vergine-Bilancia. È quanto rivelano i dati di Zodiacsign, commentati dagli esperti del sito di sex toys Joy Love Dolls.

Intesa sessuale variabile all’interno di una coppia

«Ogni segno zodiacale si allinea con tratti della personalità che riflettono i punti di forza, le debolezze e le preferenze personali di un individuo – ha dichiarato Amy Nguyen, esperta di educazione sessuale presso Joy Love Dolls -. Questi tratti aggiungono profondità alle nostre relazioni, aiutando a creare sia conflitti che forti legami con chi ci circonda». «A causa di questi tratti unici associati ai segni zodiacali, è affascinante vedere come la compatibilità sessuale possa variare tra le coppie di segni zodiacali, il che può aiutare a rafforzare o indebolire le relazioni intime», ha proseguito Amy Nguyen che ha sottolineato come l’intesa sessuale sia davvero complicata da prevedere: per esempio l’unione di due personalità forti, con segni di fuoco, potrà dare vita a una «fantastica alchimia sessuale» così come una «discrepanza di valori in camera da letto».

Dove si è riscontrata l’intesa sessuale più elevata

La ricerca ha analizzato i dati di Zodiacsign.com per determinare i segni zodiacali con le percentuali di compatibilità più elevate in relazione al sesso e all’intimità. Lo studio ha rivelato che sei coppie hanno raggiunto la percentuale di compatibilità più elevata, pari al 99%.

Leone (23 luglio – 22 agosto) e Sagittario ( 22 novembre – 21 dicembre)

In quanto a compatibilità sessuale Leone e Sagittario, due segni di fuoco, avrebbero tutte le carte in regola per fare faville sotto le lenzuola. Con un punteggio del 99%, il connubio fra Leoni (dalla natura audace e focosa) e Sagittari (cercatori di emozioni) si contraddistingue per passionalità e gusto della sperimentazione.

Toro ( 20 aprile – 20 maggio) e Pesci (10 febbraio – 20 marzo)

Anche Toro e Pesci, grazie alla loro natura romantica, hanno raggiunto un punteggio del 99% per compatibilità sessuale. Questi segni di terra e acqua, nonostante le differenze, si completano perfettamente a vicenda esprimendo un intenso legame emotivo e un piacere condiviso nell’intimità.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) e Capricorno ( 22 dicembre – 19 gennaio)

Grazie al concetto degli opposti che si attraggono, fra le coppia con intesa sessuale top (punteggio del 99%) compaiono anche Cancro (individui premurosi e orientati alla famiglia) e Capricorno (contraddistinti da senso di indipendenza): nonostante le differenze, i due segni condividono una forte attrazione reciproca, base per una legame fisico duraturo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) e Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La coppia Capricorno-Pesci genera una forte alchimia sessuale nonostante i due segni possano vivere la relazione in modo diverso. L’attrazione reciproca garantisce un’intesa sessuale pressoché perfetta: punteggio del 99%.

Leone (23 luglio – 22 agosto) e Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Leone e Acquario, opposti sulla ruota dello zodiaco, si completano perfettamente nella differenza raggiungendo il punteggio di 99% per compatibilità sessuale. «Noti per essere individui audaci ed estroversi, i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario non hanno paura di cambiare le cose e di dire la loro in camera da letto», rivelano i dati di Zodiacsign che sottolinea lo «spirito avventuroso e sperimentale» di questo genere di coppie.

Vergine ( 23 agosto – 22 settembre) e Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

L’eccellente compatibilità sessuale fra Vergine e Pesci (99%) è attribuita all’intelligenza e alla creatività che contraddistingue i due segni. L’attrazione reciproca è alla base di un’attitudine alla sperimentazione, senza paura di «provare cose nuove».

Intesa sessuale e zodiaco: dove non scocca la passione

Fra le coppie zodiacali che, secondo lo studio, raggiungono livelli bassi di compatibilità sessuale ci sarebbero quelle formate da Leone e Pesci, Gemelli e Scorpione e Cancro e Acquario. Alla base di tale, presunta, scarsa affinità a livello intimo ci sarebbero stili di comunicazione troppo differenti che non consentirebbero di esprimere apertamente al partner le proprie esigenze in camera da letto.

