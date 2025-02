Fai-da-te, che passione! Sempre più italiani accomunati dall’arte del do-it-yourself che si dimostra uno degli hobby più praticati, perfetto per dar sfogo alla creatività anche senza fare grossi investimenti economici. È quanto emerge da un report di Google che analizza le ricerche degli abitanti del Bel Paese sul motore di ricerca.

Valido alleato nella ricerca di prodotti e materiali necessari per la creazione di oggetti realizzati a mano, Wallapop si è dimostrata piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, attraverso la promozione di modelli di consumo responsabili e sostenibili.

Ma quali sono le opere fai-da-te più gettonate tra gli italiani?

Candele fatte in casa

Sembrano essere le preferite in assoluto dagli italiani: su Wallapop è possibile trovare il kit con tutto il necessario per realizzarle (casseruola per sciogliere la cera, supporto per lo stoppino…), ideale per chi è alle prime armi e sta cercando l’occorrente per iniziare a realizzare candele profumate.

Borsa all’uncinetto

Per gli amanti del fashion e di oggetti unici da indossare, l’uncinetto può essere un passatempo divertente e creativo con cui si possono realizzare numerosi indumenti, dai cappelli alle maglie. Tra i preferiti degli italiani, ci sono le borse. Rispetto ad altri hobby richiede più tempo per imparare la tecnica giusta: coloro che desiderano mettersi alla prova devono innanzitutto armarsi di ferri da uncinetto e gomitoli colorati.

Vasi in cemento

Con le proprie mani si possono creare anche accessori unici per decorare casa. Ne sono un esempio i vasi in cemento, oggetti per cui gli italiani hanno manifestato un certo interesse. Per colorarli secondo il proprio gusto non possono mancare i pennelli e i colori acrilici.

Nel vasto catalogo di Wallapop è possibile trovare tutto il necessario per cimentarsi nell’hobby del fai-da-te: utilizzando la piattaforma per vendere oggetti inutilizzati, è inoltre possibile avere un guadagno extra da poter investire proprio in questo hobby.

