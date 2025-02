Le università più sovraffollate del mondo? La prima è La Sapienza di Roma. Con settecento anni di storia, 122mila studenti complessivi, 3.576 docenti, 2.320 dipendenti tra amministrativi, tecnici e bibliotecari e 1.260 amministrativi nelle strutture ospedaliere, questo ateneo è ai primi posti tra quelli italiani per qualità della ricerca e della didattica. Ma è anche quello con più persone per chilometro quadrato.

Come si è svolta la ricerca

A stabilirlo è stato un recente studio della piattaforma di apprendimento online Edumentors, che ha analizzato la densità della popolazione di diversi campus in giro per il mondo, il numero di studenti, docenti e personale e li ha confrontati con le dimensioni, espresse in chilometri quadrati, del campus stesso.

Università sovraffollate e stress

Gli autori della ricerca hanno fatto notare che, a differenza delle classifiche tradizionali che si concentrano su accademici o finanziamenti, il loro studio solleva domande su come lo spazio limitato influenzi l’accesso alle risorse, le aree di studio e il benessere degli studenti. Infatti, campus sovraffollati significano non solo sale conferenze piene, ma anche difficoltà di trovare un punto di studio tranquillo, aree comuni anguste e, di conseguenza, maggiore stress tra gli studenti.

«Quando lo spazio è limitato, la gestione delle risorse diventa essenziale. Le università devono adattarsi, assicurandosi che gli studenti abbiano lo spazio per imparare, connettersi e prosperare», si legge nello studio di Edumentors. Ma quali sono le dieci università più sovraffollate del mondo?

La top ten: La Sapienza di Roma è prima

Al primo posto, come detto, c’è La Sapienza di Roma, con oltre 272mila persone per chilometro quadrato. L’università ospita 122mila studenti in un campus compatto di 0,44 km2.

L’ateneo di Manchester al secondo posto

Al secondo posto tra gli atenei più sovraffollati del mondo c’è l’Università di Manchester, che ha una densità di 165mila persone. In particolare, ospita 46mila studenti e 11mila membri dello staff nel suo campus di 0,35 km2.

Sul podio anche l’Università di Edimburgo

Terza è l’Università di Edimburgo, con 149,7000 persone per km2. Significa che ospita oltre 52mila persone entro 0,35 km2 di spazio del campus. Gli studenti costituiscono circa il 79 per cento (41mila), mentre docenti e personale rappresentano il restante 21 per cento (11mila).

Gli altri atenei sovraffollati: Gottinga, in Germania

L’Università di Gottinga è al quarto posto con 102mila persone. L’ateneo impiega 8.825 dipendenti amministrativi, il più alto rapporto tra il personale amministrativo tra le università europee nella top ten delle università più affollate.

Università di Copenaghen, Danimarca

Con oltre 80,000 persone per km2, l’Università di Copenaghen si assicura il quinto posto. Il suo campus di 0,58 km2 – più grande di Gottinga – mantiene una divisione uniforme tra il personale accademico (4.421) e il personale amministrativo (5.541).

University College di Londra, Regno Unito

L’University College di Londra è al sesto posto con una densità di 67,9000 abitanti per km2. L’ateneo ha il più alto numero di personale accademico tra quelli nella top ten: 9.910 persone.

Università di Harvard, Cambridge, Stati Uniti

Al settimo posto c’è l’Università di Harvard, che ha una densità di 50,8000 persone per km2. L’istituzione ha il più alto rapporto tra personale e studenti rispetto alle altre università statunitensi nella top ten.

Università della California, Los Angeles (UCLA), Stati Uniti

L’Università della California di Los Angeles è all’ottavo posto con una densità di popolazione di 48,5000. L’istituzione gestisce la più grande popolazione totale del campus tra le università statunitensi nello studio, con oltre 82mila persone. Include anche il più alto numero di dipendenti amministrativi: 32mila persone, cioè il 39% della popolazione totale del campus.

Università Nazionale di Singapore, Singapore

L’Università Nazionale di Singapore è al nono con una densità di popolazione di 33,7 persone. Il suo corpo studentesco supera i 38mila, paragonabile a quello di Copenaghen, ma è distribuito su un’area campus più ampia.

Imperial College di Londra, Regno Unito

L’Imperial College di Londra completa la top ten, con 30mila persone per chilometro quadrato. Nonostante la più piccola popolazione totale della lista, bilancia in modo efficiente lo spazio di ricerca e insegnamento all’interno del suo campus di 0,97 km2.

Leggi anche Università, le specializzazioni con gli studenti più depressi

Leggi anche Performance università: tre le italiane nella Top 50