Con l’arrivo dell’estate, le librerie prendono vita: da luoghi silenziosi e riservati, cominciano a riempirsi di insegne colorate e sconti mai visti. Le case editrici fanno a gara a chi offre omaggi più vantaggiosi, le nuove uscite si accavallano sulle vetrine e quei luoghi “per pochi” diventano affollatissimi.

A un primo sguardo sembrerebbe che in Italia si legga solo d’estate, e invece non è così: a dimostrarlo è Amazon.it – per molti la vera libreria digitale – che ha indagato le nostre abitudini di lettura. La piattaforma ha stilato una classifica delle città più amanti dei libri, indagando anche anche generi letterari preferiti e libri più amati dagli italiani da luglio 2023 a giugno 2024. Scopriamo dunque i risultati.

Lettura in Italia: le città dove si legge di più

Per il dodicesimo anno di fila, Milano è la città italiana dove si legge di più. Ritorni di fiamma anche per Pavia e Siena – new entry in podio dello scorso anno – che mantengono le loro posizioni. La vera sorpresa del 2024 è l’arrivo in classifica di Trieste, da sempre crocevia e musa ispiratrice di grandi scrittori del passato, che chiude la top 10.

La classifica delle città italiane più appassionate di lettura

Milano

Pavia

Siena

Pisa

Padova

Bologna

Cagliari

Roma

Firenze

Trieste

Lettura in Italia: libro o ebook?

Negli ultimi anni l’arrivo degli ebook ha rivoluzionato la lettura persino in Italia: i libri rimangono apprezzatissimi, ma sempre più lettori prediligono sistemi più comodi e meno ingombranti per godere delle loro storie preferite.

Secondo i dati di Amazon.it, le letture in formato digitale sono le più amate a Bologna, Padova e Cagliari. Non rinunciano invece alla carta stampata Milano, Roma e Pavia.

I generi letterari più apprezzati

Nel 2024 la preferenza degli italiani è ricaduta sul genere del romanzo: la narrativa – con le sue storie così lontane eppure così vicine – ha catturato i lettori di ogni età e provenienza, non senza qualche sorpresa.

I romanzi che più hanno emozionato fanno parte della cosiddetta narrativa di genere: in particolare, a spopolare è stata la narrativa storica. Al centro di queste storie, personaggi realmente esistiti, spesso raccontati con un buon mix di fonti storiche e fantasia degli autori oppure protagonisti fittizi con intrecci ambientati in un periodo lontano.

La classifica dei generi preferiti dagli italiani

Romanzi storici

Gialli

Thriller

Romanzi rosa

Testi di formazione

Le letture preferite dagli italiani

Leggiamo dunque tanto e non temiamo di spaziare tra generi diversi – anche super specifici – ma ci sono alcuni libri che hanno rapito più di altri nel 2024. Secondo la classifica Amazon, uno fra tutti è Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez di Selvaggia Lucarelli, la storia dell’inchiesta che ha cambiato per sempre il mondo degli influencer, intrisa di colpi di scena e passioni che hanno tenuto gli italiani incollati fino all’ultima pagina.

Puoi trovarlo qui

Un altro titolo tra i più apprezzati è La portalettere, romanzo d’esordio di Francesca Giannone che racconta la storia della prima donna a ricoprire il ruolo di postina in un piccolo paese del Sud Italia.

Puoi trovarlo qui

Non manca poi un po’ di sana suspense: Un animale selvaggio, il thriller mozzafiato del fenomeno editoriale mondiale Joël Dicker, è stato l’ennesimo bestseller dell’amatissimo scrittore.

Puoi trovarlo qui

Tra le letture più amate anche Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito di Aldo Cazzullo e Tutto è qui per te di Fabio Volo.

Amazon Storyteller 2024: per chi non solo legge, ma scrive

Per celebrare il suo amore per i lettori – e per chi dà loro il pane quotidiano – Amazon annuncia l’edizione 2024 di Amazon Storyteller, il primo premio letterario in Italia che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite.

Fino al 31 agosto 2024, gli autori avranno la possibilità di inviare la propria candidatura all’iniziativa e pubblicare i loro testi, nuovi ed esclusivi, in modo semplice, rapido e gratuito, sia in formato cartaceo che digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it).

Sono proprio i lettori a giocare un ruolo fondamentale nella selezione del vincitore: tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa saranno disponibili per i clienti di Amazon.it, che potranno leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all’app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire. Il vincitore del premio letterario sarà annunciato a novembre 2024 in occasione della terza edizione dell’Indie Book Fest, l’evento dedicato al self publishing che quest’anno si terrà a Roma (per maggiori informazioni: https://www.amazon.it/premioletterario).