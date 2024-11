Siamo arrivate all’ultima tappa di Libere e Uguali: per una nuova idea di parità, il nostro Libro Bianco con 25 proposte concrete. Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza di Genere, lo consegneremo al Governo. Il Libro Bianco è un documento realizzato con la collaborazione scientifica dell’Università Statale di Milano, la consulenza di D.i.Re – Donne in Rete Contro la Violenza e il generoso contributo di un team di esperti che hanno partecipato ai nostri tavoli di lavoro.

Libro Bianco: le nostre 25 proposte per il Governo