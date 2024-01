Nasce “Modello Italia”, l’intelligenza artificiale made in Italy

F rutto dell'accordo tra iGenius e Cineca, "Modello Italia" aiuterà aziende e PA in settori sensibili quali sanità, finanza e sicurezza nazionale

Un nuovo modello di intelligenza generativa completamente italiano per aiutare aziende e Pubblica Amministrazione a sfruttare i vantaggi della tecnologia anche in settori sensibili come sanità, finanza, sicurezza nazionale. Questo l’obiettivo di “Modello Italia“, frutto dell’accordo tra iGenius, azienda italiana attiva dal 2016 nel campo della ricerca e sviluppo di IA generativa e Cineca, il Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 118 Enti pubblici, tra i quali due Ministeri e 70 Università italiane, che gestisce il supercomputer Leonardo.

“Sarà completamente open-source”

L’intesa porterà a sviluppare un Foundational Large Language Model (“Foundational LLM“) – modello di reti neurali alla base di strumenti di intelligenza artificiale quali ChatGpt o Crystal – di nuova generazione “che sarà rilasciato con licenza completamente open-source, addestrato con diversi trilioni di token e caratterizzato da un’attenzione particolare all’ecosistema delle imprese e della Pubblica Amministrazione, italiane ed europee”, spiegano i soggetti interessati in una nota.

“Modello Italia”, Gpt italiano per imprese e Pa

“Una bella notizia per il nostro Paese e per l’Europa – dice Francesco Ubertini, Presidente Cineca -. Il ‘Modello Italia’ costituirà uno straordinario fattore abilitante per imprese e pubblica amministrazione nell’accelerare l’innovazione digitale”. “Siamo orgogliosi di lavorare a questo progetto – aggiunge Stefano Parisse, General Manager di iGenius – Siamo convinti che l’Italia sappia e possa realizzare prodotti eccellenti anche sull’intelligenza artificiale“.

Un’IA “equa e imparziale”

Un aspetto fondamentale della collaborazione tra iGenius e Cineca è l’attenzione alla riduzione dei pregiudizi e delle discriminazioni su cui spesso si fondano i sistemi di Intelligenza Artificiale. “Modello Italia” sarà progettato e “allenato” con dati qualitativi e controllati per assicurare che l’Intelligenza Artificiale sia equa e imparziale. Questo approccio mira a garantire che i modelli AI siano privi di pregiudizi intrinseci e possano essere utilizzati in modo sicuro in una varietà di applicazioni.

“Modello Italia” e sicurezza: dati e privacy

La sicurezza è un pilastro fondamentale di questa iniziativa. iGenius e Cineca puntano a guidare un’innovazione responsabile e informata nei settori altamente regolamentati. I modelli sviluppati saranno progettati per essere robusti e affidabili, in modo da garantire prestazioni ottimali in ambienti di produzione ad elevata complessità e delicatezza.

Un’enfasi particolare sarà posta sulla sicurezza dei dati e sulla privacy. In un’era dove la protezione dei dati è di massima importanza, iGenius e Cineca si impegnano a sviluppare modelli che rispettino gli standard più elevati in termini di sicurezza informatica e protezione della privacy, un fattore critico in tutti i settori ma particolarmente vitale in quelli altamente regolamentati.