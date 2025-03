Restare quattro giorni senza Instagram, Whatsapp e TikTok potrebbe sembrare una sfida impossibile per molti ragazzi, eppure l’iniziativa degli Offline Days – lanciata da ScuolaZoo – va proprio in questa direzione e pare stia intercettando un’esigenza largamente condivisa: disintossicarsi dall’uso compulsivo di web e social per riconnettersi all’unica dimensione veramente rigenerativa: la natura. La più grande community online di studenti italiani, attiva anche nell’organizzare viaggi per giovani, invita i partecipanti a un’esperienza di quattro giorni senza smartphone per riscoprire il valore del tempo passato senza notifiche, filtri e like.

Giovani e dipendenza da smartphone

La crescente dipendenza da web e social media ha effetti negativi sulla salute mentale e sulle relazioni interpersonali, come dimostrano le statistiche recenti. Secondo una ricerca di ExpressVPN, il 17% dei giovani riesce a limitare l’uso dei social quasi ogni giorno, ma ben il 28% trova questa sfida troppo difficile, mentre il 12% non ci prova nemmeno, pur pensando di farlo. Questi dati mostrano quanto sia difficile per i giovani disconnettersi dalla rete, nonostante gli effetti negativi sull’ansia e sul benessere psicologico che derivano dall’uso eccessivo dei social media.

Offline Days, quattro giorni senza smartphone

ScuolaZoo propone ai ragazzi gli Offline Days, un’esperienza di quattro giorni durante i quali l’utilizzo dei telefoni cellulari sarà limitato (a un paio di momenti nel corso della giornata in cui si potrà chiamare casa) per dare spazio a sport, escursioni e attività di gruppo. Le foto ricordo? Saranno realizzate naturalmente con macchine fotografiche analogiche.

Offline Days: opportunità a maggio e giugno

Gli Offline Days si svolgeranno in due periodi: dall’1 al 4 maggio per maggiorenni e dal 12 al 15 giugno per i ragazzi dai 16 anni in su. I ragazzi saranno ospitati presso il Rocchette Village, a Castiglione della Pescaia (GR). Il programma prevede attività all’aria aperta come corse in e-bike, yoga al tramonto e sport come beach volley, tennis, SUP e canoa.

