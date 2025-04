Sui social i nuovi trend vanno e vengono alla velocità della luce. Da quando l’AI è alla portata di tutti poi, questo è ancora più vero. Fino a pochi giorni fa su Instagram tutti erano pronti a farsi fare da ChatGpt un ritratto con lo stile dello Studio Ghibli, ma è già un ricordo del passato. Oggi la nuova tendenza e trasformare la propria foto in una action figure, cioè un modellino da collezione ispirato ai personaggi dei fumetti o delle serie tv. I risultati sono sorprendenti, tanto che anche molti brand hanno seguito la scia.

Cosa serve per creare una action figure con ChatGpt

Trasformarti in un’action figure grazie all’AI è piuttosto semplice. Ti basta avere il modello ChatGPT 4-0: un dato che puoi verificare facilmente guardando in alto a sinistra della schermata. Poi dovrai procurarti una tua immagine a figura intera ad alata risoluzione: tieni presente che più è dettagliata la foto e migliore sarà il risultato. Se hai a disposizione un tuo ritratto a figura parziale, per esempio un mezzo busto, dovrai fornire informazioni il più dettagliate possibile sulla parte mancante. Nel caso tu non lo faccia, il bot completerà il lavoro in maniera automatica ma il risultato non potrebbe essere accurato. Se invece desideri creare il modellino di un personaggio famoso, ti basterà scrivere il nome.

Come scrivere il prompt

A questo punto, per far sì che ChatGpt realizzi una action figure a tua immagine, dovrai scrivere il prompt, cioè una richiesta dettagliata di cosa vuoi realizzare. Tieni conto del fatto che più le indicazioni sono precise e dettagliate, più il risultato offerto dall’intelligenza artificiale sarà in linea con quello che desideri. Spiega la posizione che deve avere, l’espressione del viso e l’abbigliamento che preferisci. Segnala quali oggetti vorresti negli scomparti e descrivi la scritta che vorresti in alto sulla confezione, oltre al colore dello sfondo. Qualunque dettaglio ti venga in mente di specificare, sarà un aiuto valido per il bot. Con una versione del programma di intelligenza artificiale gratuita potrai realizzare tre immagini al giorno, con quella a pagamento sono illimitate.

I problemi di copyright

Modificare le proprie foto per ottenere un action figure o altri effetti è un passatempo divertente e anche un modo per seguire le tendenze che di volta in volta si affacciano sui social. Questo però sta creando un dibattito sempre più acceso sui diritti d’autore e su quanto sia giusto utilizzare le possibilità offerte dall’Ai per “copiare” lo stile di qualcun altro. Sono domande alle quali per il momento è impossibile dare risposta, perché è una situazione davanti alla quale non ci si è mai trovati in precedenza.

