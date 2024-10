Il segreto per dimagrire? Forse risiede nel tuo Dna. Infatti, un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Essex ha scoperto che il dimagrimento potrebbe dipendere dalla combinazione di quattordici geni, chiamati “geni della magrezza“.

Come si è svolto lo studio

Gli scienziati hanno osservato un campione di persone, il loro stile di vita e il modo in cui perdevano o acquistavano peso. In particolar modo, lo studio ha seguito 38 partecipanti di età compresa tra i 20 e i 40 anni. È stato chiesto loro di seguire le loro normali diete e abitudini di vita, di non fare nessun altro allenamento e sono state pesate prima e dopo lo studio.

I risultati della ricerca

I ricercatori hanno, quindi, osservato che alcune delle 38 persone perdevano il doppio del peso quando correvano per mezz’ora tre volte a settimana. Il team, guidato dal dottor Henry Chung, della School of Sport, Rehabilitation and Exercise Sciences, ha anche scoperto che coloro che avevano più geni della magrezza dimagrivano di più. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Research Quarterly for Exercise and Sport.

Cosa sono i geni che fanno dimagrire

Le persone con più marcatori hanno perso fino a 5 kg durante lo studio e le persone senza “geni della magrezza” hanno perso in media 2 kg. Lo studio ha permesso di scoprire che la chiave per la perdita del peso è un gene specifico, il PARGC1A che codifica PGC-1-a, presente nei partecipanti che avevano perso più peso.

La ricerca ha dimostrato che il 62% dei chili persi era legato a questo gene e il 37% a fattori legati all’esercizio fisico e allo stile di vita. Nonostante questi risultati, comunque, il dottor Chung ha affermato che i fattori legati allo stile di vita e alla dieta sono ancora vitali per dimagrire.

Dieta e fitness indispensabili per dimagrire

«Questo studio ha evidenziato alcuni geni importanti associati alla perdita di centimetri dai jeans», ha spiegato il dottor Chung nello studio, «ma è importante ricordare che i geni non serviranno a nulla senza esercizio fisico e cambiamenti nello stile di vita, poiché tutte queste cose sono interconnesse».

Quindi, se vuoi dimagrire, non puoi affidarti solo al tuo Dna. Una dieta equilibrata e il movimento sono indispensabili. Infatti, il dottor Chung ha aggunto: «Senza queste due cose, i geni non mostreranno il loro vero potenziale».

I benefici dello sport

Quindi, non importa quali geni hai: se desideri perdere peso, devi impegnarti e seguire un regime alimentare ad hoc e non condurre una vita sedentaria. Infatti, oltre alla perdita di peso, l’esercizio fisico ha tanti benefici, che vanno dalla salute mentale a quella cardiovascolare. Quindi, continuare ad allenarti anche se non vedi la differenza sulla bilancia.

I vantaggi per la salute

Già in precedenza una ricerca del dottor Chung aveva dimostrato che i risultati sul dimagrimento del correre sono anche collegati alla genetica. Ora gli scienziati sperano che il loro studio possa consentire a governi, aziende e individui di personalizzare meglio gli interventi sanitari.

«Riuscire a comprendere meglio il profilo genetico specifico di una persona potrebbe tradursi in interventi migliori e più efficaci per migliorare la sua salute», ha aggiunto il dottor Chung. Poi ha spiegato che i suoi studi su questa materia continueranno.