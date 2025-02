Uno studio condotto dall’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e dall’Università Pompeu Fabra (UPF), pubblicato sulla rivista Nature, ha analizzato l’impatto dell’uso di TikTok – il social network più popolare tra i giovani di tutto il mondo – sul benessere digitale degli adolescenti, inteso come stato di equilibrio ottimale tra tempo trascorso online e benessere cognitivo ed emotivo.

La ricerca su oltre 1.000 giovani spagnoli

Attraverso un’indagine su oltre 1.000 giovani tra i 12 e i 18 anni, i ricercatori hanno esaminato il tempo trascorso sull’app e l’impatto sul loro benessere cognitivo ed emotivo. I risultati evidenziano una relazione tra uso eccessivo e difficoltà nel limitare il tempo trascorso sulla piattaforma, oltre alla difficoltà nel creare connessioni sociali.

Due ore di TikTok al giorno per 1 adolescente su 5

La ricerca mostra che più della metà dei giovani intervistati (53,19%) trascorre più di un’ora al giorno su TikTok, il 35,28% più di un’ora e mezza e il 20,22% supera le due ore. Tra le ragazze, quest’ultima percentuale è significativamente più alta, al 24,37%, notevolmente superiore a quella dei ragazzi (15,45%). Studi precedenti avevano collegato un uso superiore alle due ore giornaliere a una bassa autostima, un aumento del disagio psicologico e un maggiore rischio di ideazione suicidaria.

La peculiarità di TikTok rispetto agli altri social

TikTok differisce da altri social network come Instagram, X e Facebook, principalmente perché incoraggia un consumo più passivo di video e una minore interazione tra i suoi utenti.

Difficoltà nel controllo del tempo trascorso sull’app

La capacità di stabilire limiti all’uso di TikTok diminuisce con l’aumento del tempo di utilizzo. I giovani che trascorrono più di due ore al giorno valutano la loro capacità di controllo a 2,93 su 5, mentre coloro che lo usano per meno di mezz’ora la valutano a 3,47.

Persistenza dei ruoli di genere nei contenuti consumati

La ricerca evidenzia differenze di genere nelle preferenze di consumo dei contenuti su TikTok. A parte i video musicali e comici, che sono guardati da entrambi i sessi, tra le ragazze, le cinque categorie di contenuti più viste sono: commedia (3,24), musica (3,22), moda (3,02), bellezza (3) e danza, e persone che fanno playback (2,88). Per i ragazzi, sono commedia (3,50), videogiochi (3,19), musica (3,06), sport professionistici (3,01) e notizie relative a influencer e streamer (2,92).

Gli autori dello studio

Gli autori della ricerca sono Mireia Montaña, del gruppo di ricerca Learning, Media and Entertainment (GAME) della Facoltà di Scienze dell’Informazione e della Comunicazione della UOC, Mònika Jiménez, del gruppo Comunicazione, Pubblicità e Società (CAS) del Dipartimento di Comunicazione, e Clara Virós, entrambe dell’Università Pompeu Fabra (UPF).

Come affrontare l’eccessivo uso di TikTok tra i giovani

L’uso eccessivo di TikTok può essere attribuito a diversi fattori fra cui la stessa progettazione della piattaforma, basata su un flusso continuo di contenuti personalizzati, rende difficile interrompere la visione. Lo studio suggerisce che le strategie per migliorare il benessere digitale non dovrebbero limitarsi al controllo parentale o alla disconnessione forzata. Sono necessari, secondo gli studiosi, programmi educativi che promuovano un uso consapevole dei social, con una particolare attenzione alla prospettiva di genere. Gli esperti propongono anche audit regolari sugli algoritmi di TikTok per prevenire effetti di dipendenza e strategie di supporto per le famiglie, in modo da incoraggiare un consumo moderato e sano dei social media.