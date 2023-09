Addio Lago di Como, George Clooney vende Villa Oleandra

G eorge Clooney ha messo in vendita la sua prestigiosa tenuta sul lago di Como frequentata da vip e politici. Prezzo richiesto, 100 milioni di euro. L'attore aveva acquistato la villa nel 2002 per 10 milioni

George Clooney ha deciso di vendere la sua iconica villa sul Lago di Como. Da anni rimbalzavano voci sul fatto che il divo potesse abbandonare il suo prestigioso buen retiro. Stavolta la notizia è data per certa dal settimanale “Oggi”.

Prezzo di vendita: 100 milioni di euro

Yasemin Baysal, titolare dell’agenzia Engel&Volkers di Como, ha confermato a “Oggi” le indiscrezioni che erano circolate già nelle scorse settimane: Villa Oleandra è sul mercato. Il professionista non ha il mandato di vendita, che invece sarebbe stato affidato a un’agenzia di Milano, ma per conto di un suo cliente interessato all’acquisto dell’immobile ha raccolto informazioni. Il prezzo di vendita sarebbe da capogiro: 100 milioni di euro.

La villa acquistata da Clooney nel 2022

Villa Oleandra è stata acquistata da George nel 2002. Per rilevare la tenuta dalla famiglia Heinz (gli imprenditori delle famose salse), l’attore avrebbe sborsato allora 10 milioni di dollari. La villa del XVIII secolo necessitava di importanti lavori di restauro. Un paio di anni dopo, nel 2004, completò il suo patrimonio immobiliare sul Lario acquistando anche la vicina Villa Margherita, che successivamente collegò a Villa Oleandra con un ponte che attraversa la strada. Considerata la cifra richiesta oggi, e i lavori che sicuramente sono stati fatti in questi anni, il margine di guadagno per la star di ER appare comunque enorme. Anche se nella vendita fossero inclusi arredi e opere d’arte, il prezzo è significativamente più alto di quello di dieci anni fa.

Amal preferirebbe la tenuta in Provenza

Per George e Amal, si prospettano nei prossimi anni vacanze estive del tutto diverse da quelle trascorse sulle rive del pittoresco lago lombardo. Secondo indiscrezioni riportate da “Page Six” sarebbe la stessa moglie di Clooney a preferire la tenuta Domaine du Canadel, posseduta dai due coniugi in Provenza. La coppia ha un ampio portafoglio immobiliare che comprende anche proprietà in Inghilterra, a Los Angeles e a New York.