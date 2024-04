Amadeus verso l’addio alla Rai: voci insistenti sul divorzio

S i fanno insistenti le voci sul divorzio imminente tra Amadeus e la Rai. Il conduttore potrebbe approdare sulla Nove

Si profila un clamoroso trasloco per Amadeus. Il conduttore re degli ascolti, reduce dal quinquennio di Sanremo, sarebbe pronto ad abbandonare la Rai per passare alla Nove, il canale televisivo del gruppo Warner Bros. Discovery che ha già dato ospitalità a Fabio Fazio, altra figura di spicco della tv che ha salutato il servizio pubblico. Nella contesa per avere “Ama”, Mediaset si è invece già chiamata fuori.

Fiorello: “Ci sarà una dichiarazione Rai”

Secondo quanto trapelato, Amadeus avrebbe comunicato in via informale ai vertici di Viale Mazzini l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a fine agosto. A dare ulteriore corpo alle indiscrezioni – anticipate da Dagospia e poi rimbalzate su TvBlog – sono giunte le parole dell’amico Fiorello che durante “Viva Rai2!” ha dichiarato sibillino: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare“. “Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato

Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà – ha scherzato Fiorello – ‘Amadeus alla prova del Nove?’, ‘Amadeus verso l’addio, raggiungerà Fazio’. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?”.

E’ partito così un gioco con la audience presente al Foro Italico, con molti che hanno dato per certa la partenza del conduttore dei Sanremo da record. Fiorello ha continuato: “Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima. E tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no”.

L’ipotesi di Amadeus sulla Nove

Nel caso in cui decidesse di lasciare la Rai, Amadeus potrebbe siglare un contratto pluriennale con Discovery e continuare a condurre sulla Nove il game show quotidiano “I Soliti Ignoti” (proprietà di Endemol-Banijay) che vede in scadenza il contratto con la Rai. Secondo Dagospia, a raccogliere il testimone di “Affari Tuoi” potrebbe essere invece Stefano De Martino.