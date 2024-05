Anne Hathaway, “durante un provino mi hanno chiesto di baciare 10 uomini”

“Una volta in un provino mi hanno fatto baciare dieci ragazzi per vedere se c’era chimica”: Anne Hathaway racconta un aneddoto di inizio carriera, emblematico per comprendere i rapporti di potere fra produttori e attrici. "Mi sembrava disgustoso, ma non volevo mi etichettassero come 'difficile'".

Anne Hathaway ha raccontato come il processo dei casting non sia sempre un’esperienza piacevole per un’attrice, anzi. In un’intervista alla rivista “V Magazine”, l’attrice 41enne, Oscar per il suo ruolo in “Les Misérables”, ha ricordato come una ventina di anni fa le chiesero di baciare nel corso di un pomeriggio una decina di uomini per vedere se c’era “chimica”.

“Non sei entusiasta di pomiciare con tutti loro?”

“Negli anni 2000 – e questo è successo a me – era considerato normale chiedere a un’attrice di baciare altri attori per testare l’intesa, che in realtà è il modo peggiore per farlo“, ha detto la Hathaway . “Mi è stato detto: ‘Oggi verranno dieci ragazzi e tu sarai scelta. Non sei entusiasta di pomiciare con tutti loro?’ E ho pensato: ‘C’è qualcosa che non va in me?’ perché non ero emozionata. Pensavo che suonasse disgustoso”.

La Hathaway non voleva essere etichettata come “difficile”

Anne Hathaway, che da allora ha vinto un Oscar, un Emmy, un Golden Globe e un BAFTA, ha ammesso di essersi sentita sotto pressione e per evitare di essere etichettata come “difficile” ha finto di esserne “eccitata”. “Ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto essendo etichettata come ‘difficile’, – ha dichiarato la star – quindi ho semplicemente fatto finta di essere eccitata e sono andata avanti. Non era un gioco di potere, nessuno cercava di essere terribile o ferirmi. Era solo un momento molto diverso e ora lo sappiamo meglio.”

La differenza con il casting di “The Idea Of You”

La Hathaway non ha specificato per quale film fosse l’audizione o quali fossero gli altri attori coinvolti in quel provino. L’attrice ha paragonato il processo di quel casting a quello della sua prossima commedia romantica “The Idea Of You” – di cui è anche produttrice – in cui interpreta una mamma single di 40 anni che viene coinvolta in una relazione con un cantante di boy band di 24 anni. Descrivendo il provino con l’attore britannico 29enne Nicholas Galitzine, che ha poi ottenuto il ruolo, ha detto di aver scelto una canzone degli Alabama Shakes e che l’audizione è stata “semplicemente facile”. “Ho sentito la voce di Brittany [la cantante degli Alabama Shakes] e ho iniziato a sorridere. E lui mi ha visto sorridere, quindi si è rilassato e abbiamo iniziato a ballare. Nessuno si stava mettendo in mostra. Nessuno stava cercando di ottenere la parte. Eravamo semplicemente in uno spazio a ballare. Ho guardato oltre e Michael Showalter, il nostro regista, era raggiante. Scintilla!”