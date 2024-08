Dopo la richiesta di divorzio presentata da Jennifer Lopez, Ben Affleck potrebbe avere già voltato pagina. I tabloid riportano la notizia di una relazione fra l’attore 52enne e la 36enne Kathleen “Kick” Kennedy, una dei sei figli di Robert F. Kennedy Jr.

Il possibile flirt fra Affleck e “Kick” Kennedy

Non è ancora chiaro cosa ci sia fra i due, amicizia o qualcosa di più. Secondo una fonte citata dal Daily Mail, ancora prima di riprendere la sua relazione Jennifer Lopez, Affleck avrebbe avuto un flirt con la figlia di Robert F. Kennedy Jr. La fonte ha precisato che le due relazioni sono si sono mai sovrapposte: «Non hanno avuto nessuna relazione durante il matrimonio di Ben, ma è interessante che, appena dopo il divorzio lui si sia ritrovato a frequentare una vecchia amica, la cui famiglia considerava come quella della nobiltà». «Quando ha iniziato a frequentare Kick – ha precisato l’insider – ha pensato legittimamente di essere finito nella famiglia Kennedy, ma lei era troppo giovane e non era pronta per niente di serio“. Secondo il tabloid britannico i due si starebbero semplicemente «divertendo a passare del tempo insieme».

Una fonte di Hollywood ha riferito al sito Page Six che Ben e “Kick” sono stati avvistati al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel e in altri locali alla moda di Los Angeles. Nessun commento per ora dai diretti interessati: la 36enne, in particolare, terrebbe la bocca cucita per non essere vista come un'”amante”.

La richiesta di divorzio presentata da Jennifer Lopez

Pochi giorni fa Jennifer Lopez, 55 anni, ha chiesto il divorzio da Affleck dopo mesi di voci che davano in crisi la super coppia di star. La cantante di On the Floor ha citato «differenze inconciliabili» come motivo e ha indicato il 26 aprile 2024 come data della separazione. La coppia di superstar si era sposata per la prima volta in una cappella di Las Vegas nel luglio 2022, per poi organizzare una cerimonia più sontuosa il mese successivo nella tenuta in Georgia, il 20 agosto.

Chi è Kathleen “Kick” Kennedy

“Kick”, all’anagrafe Kathleen Alexandra, è figlia di Robert F. Kennedy Jr ed Emily Ruth Black (i due sono stati sposati dal 1982 al 1994). Si è laureata alla Stanford University in California, dove ha studiato sia storia che teatro. Secondo la sua pagina IMDB è attrice e scrittrice, oltre che una filantropa e attivista. Appassionata di spettacolo, ha interpretato piccole parti in diversi programmi TV e film, tra cui Curb Your Enthusiasm, con la matrigna Cheryl Hines. Il suo ruolo più recente è stato nel film Paura e delirio ad Aspen del 2021. Presente sui social media, vanta 17,1 mila follower su Instagram ma non ha pubblicato più nulla dal 24 agosto 2023.