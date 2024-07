Il matrimonio fra Jennifer Lopez, 54 anni, e Ben Affleck, 51, sarebbe arrivato al capolinea da mesi. La coppia, secondo quanto riporta Page Six, starebbe svuotando la mega villa da 65 milioni di dollari acquistata nell’esclusiva cornice di Bel-Air, in California, mettendo in vendita mobili e preziose opere d’arte. Prima della loro presunta separazione – che sarebbe avvenuta già a marzo – la stessa lussuosa residenza della coppia era stata messa sul mercato. Queste notizie trapelano dopo le prime indiscrezioni secondo cui i due, entrati definitivamente in crisi, avrebbero deciso di vivere a Los Angeles in case separate.

In vendita i beni della coppia Lopez-Affleck

Alcuni collezionisti avrebbero acquistato all’inizio di giugno alcune opere d’arte e oggetti di design acquistati dalla coppia durante i due anni di matrimonio trascorsi nella favolosa residenza a due piani, con ben 12 camere da letto, situata nel cuore del quartiere losangelino preferito dalle star del cinema e della musica.

Ben Affleck è uscito di casa da mesi

Ben Affleck avrebbe già trasferito da tempo tutte le sue cose dalla villa di Beverly Hills – che non avrebbe mai amato – a una casa in affitto nel lussuoso quartiere di Brentwood, più vicina ai suoi tre figli – Violet di 18 anni, Fin di 15 e Samuel di 12 – avuti con la sua ex moglie Jennifer Garner. La star di “Genio Ribelle” se ne sarebbe andato da casa prima del ritorno della Lopez da un viaggio fra Italia e Francia. Nonostante la fine della loro storia, l’attore, secondo Page Six, sarebbe tuttavia ancora “molto protettivo nei confronti di Jennifer”.

“Ben continua a vivere in affitto a Brentwood, è lì da circa due mesi ormai – aveva rivelato una fonte a People – sembra stia bene, va in ufficio ogni giorno e pare concentrato sul lavoro. Sta anche trascorrendo del tempo con i suoi figli”.

Affleck: “Non mi piace avere troppa attenzione”

Affleck è stato recentemente immortalato senza la fede nuziale a Los Angeles. Un particolare che ha rafforzato le voci di un imminente divorzio da J-Lo. In un’intervista del giugno 2024, l’attore ha ribadito la volontà di mantenere riservate le sue questioni personali preferendo tenersi lontano dai riflettori. “Non mi piace avere troppa attenzione”, ha spiegato Affleck durante la première della quarta stagione dello show di Kevin Hart, “Hart to Heart”.

Un momento di riflessione per Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha intanto annullato il suo tour mondiale “This Is Me…Live/The Greatest Hits” per concentrarsi su se stessa e sui figli, i gemelli sedicenni Max ed Emme nati dal suo matrimonio con Marc Anthony. Di recente la star è stata intercettata mentre si recava ai Paramount Studios di Hollywood. L’attrice, avvistata poche ore dopo essere stata nell’ufficio di Ben Affleck a Beverly Hills, è stata vista mentre mandava nervosamente dei messaggi con il telefonino.