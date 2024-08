Jennifer Lopez (55 anni) e Ben Affleck (52) si separano ufficialmente. Lo si apprende da un’informazione depositata presso la Corte superiore di Los Angeles e riportata da vari media americani. La rottura definitiva fra le due superstar segna l’ennesima svolta nella storia d’amore che, fra rotture e riavvicinamenti, ha appassionato i fan per decenni.

La richiesta di divorzio presentata da Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha presentato martedì 20 agosto a Los Angeles l’istanza di scioglimento del matrimonio con Ben Affleck. La procedura è avvenuta in concomitanza con l’anniversario del secondo matrimonio della coppia tenutosi nel 2022 a Riceboro, in Georgia, dopo le nozze celebrate in gran segreto a Las Vegas.

Già nelle ultime settimane si erano diffuse voci secondo cui i due vivevano separati, con la villa di Beverly Hills della famiglia messa in vendita. La Lopez aveva annullato il suo tour estivo per trascorrere del tempo con la famiglia.

L’amore nato sul set e poi la rottura

Il matrimonio fra JLo e Affleck è avvenuto più di 20 anni dopo il loro primo incontro, quando girarono insieme nel 2002 la commedia Amore estremo – Tough Love. Il film fu un flop totale, ma fu il trampolino di lancio per l’amore fra le due star che si fidanzarono nel novembre 2002. Affleck fece la proposta alla popstar regalandole un anello con diamante rosa da 6,1 carati. In quel periodo Affleck comparve anche nel video del singolo Jenny From the Block – uno dei più grandi successi di sempre della Lopez – la cui trama affronta il tema dei paparazzi. Pochi giorni prima delle nozze, nel settembre 2003, i Bennifer rinviarono il matrimonio adducendo come motivazione proprio “l’eccessiva attenzione mediatica” subita dalla coppia. Nel 2004 si lasciarono ufficialmente.

Nuove famiglie e poi il nuovo incontro

Entrambi iniziarono nuove relazione e costruirono le rispettive famiglie: Jennifer con con Marc Anthony da cui ha avuto due figli; Ben con Jennifer Garner da cui ne ha avuti tre. Poi nel 2021 la Lopez – interrotto il suo fidanzamento con la leggenda del baseball Alex Rodriguez – e Affleck si sono rincontrati: a luglio del 2022 il loro matrimonio aveva fatto sognare i fan.