Cameron Diaz mamma bis a 51 anni: è nato Cardinal Madden

L 'annuncio attraverso un post congiunto dell'attrice e del marito Benji Madden. Nel 2019 era nata la primogenita Reddix

Cameron Diaz è diventata nuovamente mamma all’età di 51 anni. La notizia arriva attraverso un post congiunto dell’attrice e del marito Benji Madden: “Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati”.

Nel 2019 la nascita di Reddix

Si tratta del secondo figlio della coppia, dopo la nascita della primogenita Reddix nel 2019 tramite maternità surrogata. Come allora, quando Diaz e Madden decisero di non condividere ulteriori dettagli per proteggere la privacy della famiglia, anche per questa seconda gravidanza i due hanno scelto la via della riservatezza, lontano dai riflettori.

“È cambiata l’immagine della vecchiaia”

Già per la primogenita, l’attrice aveva confessato nel podcast Goop di Gwyneth Paltrow che la maternità le aveva cambiato l’immagine della vecchiaia. “L’intero concetto di invecchiamento è cambiato completamente, è aperto. Sono emozionata. Mi mancano 50 o 60 anni. Voglio vivere fino a 110 anni, dato che ho un bambino piccolo. Penso che tu abbia questo fantastico momento a 40 anni in cui apprezzi chi sono i tuoi genitori e voglio vivere quel momento con lei – essere lì con lei quando avrà la. mia attuale età, i 40 anni,” ha detto Diaz.

L’elogio al marito Benji Madden

Cameron Diaz e Benji Madden, 45enne musicista (fa parte della band Good Charlotte), fanno coppia dal 2014. Nel 2015 le nozze. Di lui la protagonista di “Tutti pazzi per Mary” e “Charlie’s Angels” ha detto: “È il mio partner nella vita, ed è tutto. Non ho mai avuto nessuno che mi supportasse così tanto”. E ancora: “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è il più fantastico essere vivente. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non so se fossi pronta (quando mi sono sposata), però sapevo che Benji era speciale”.