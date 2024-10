Dopo tre anni di relazione e un fidanzamento ufficiale che risale solo all’anno scorso, Zoë Kravitz e Channing Tatum hanno deciso di separarsi. Secondo quanto riportato dal magazine People, la star di The Batman e l’attore noto per la serie Magic Mike avrebbero annullato il proprio fidanzamento, ponendo fine a una storia d’amore iniziata in maniera inaspettata e divenuta subito al centro dell’attenzione mediatica.

La relazione tra lavoro e amore

La relazione tra i due attori ha avuto inizio nel 2021, quando Kravitz ha scelto Tatum come protagonista del suo film Blink Twice. Questo progetto lavorativo li ha portati a frequentarsi sempre più assiduamente, trasformando il legame professionale in qualcosa di molto più intimo. Da lì, la loro relazione si è consolidata rapidamente, culminando in un fidanzamento ufficiale circa un anno fa. I fan della coppia ricorderanno sicuramente la loro apparizione pubblica al Met Gala, quando avevano partecipato insieme e reso così ufficiale il loro legame. Successivamente, ad Halloween dello stesso anno, Tatum aveva condiviso una foto su Instagram in cui i due erano vestiti con costumi ispirati al film Taxi Driver, sancendo pubblicamente la loro relazione.

I segnali della rottura tra Kravitz e Tatum

Le prime indiscrezioni sulla rottura tra Kravitz e Tatum sono emerse nelle ultime settimane, quando Kravitz era stata vista senza l’anello di fidanzamento. Anche durante un’uscita recente con la collega Shailene Woodley, l’attrice non indossava l’anello, fatto che ha subito insospettito i media e i fan. Nonostante l’assenza di segnali diretti, molti avevano ipotizzato che la relazione potesse essere giunta al capolinea. Alla domanda sulla possibilità di una futura collaborazione cinematografica con Tatum, Zoë aveva lasciato aperta la possibilità, ma senza dichiarazioni concrete. Ora, con la conferma della separazione, è difficile prevedere se ci saranno nuovi progetti professionali condivisi tra i due.

Relazione finita, ma il lavoro insieme continua

Nonostante la fine della loro relazione, Kravitz e Tatum continueranno a lavorare insieme sul nuovo progetto cinematografico di Cate Blanchett, Alpha Gang, una commedia a tema fantascientifico sull’invasione aliena, di cui Blanchett sarà protagonista e produttrice. Il film sarà, quindi, un’occasione per i due ex partner di ritrovarsi ancora una volta sul set, anche se in un contesto di collaborazione professionale e non più personale.

L’impatto della separazione sui fan

La separazione di Kravitz e Tatum è stata una sorpresa per molti fan, che li avevano visti come una coppia solida e affiatata. Dal loro primo avvistamento pubblico insieme a New York nell’agosto 2021, quando erano stati fotografati a bordo di una BMX, la coppia era diventata un esempio di semplicità e complicità, guadagnando rapidamente l’affetto del pubblico. Tuttavia, come spesso accade nelle relazioni delle celebrità, non sempre ciò che appare stabile lo è davvero, e le dinamiche di coppia possono evolversi in modi inaspettati. Questa separazione, arrivata dopo tre anni e con il recente annuncio di progetti comuni, lascia così i fan in attesa di scoprire se il legame tra i due resterà puramente professionale o se, col tempo, ci sarà una nuova possibilità per la coppia.

