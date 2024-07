Da “nepo baby”… a “nepo pets“. Il neologismo nato sui social media per descrivere i figli di genitori famosi, spesso nel contesto hollywoodiano e nell’industria dell’intrattenimento, viene ora preso in prestito dal mondo animale. Amici a quattro zampe che brillano della luce riflessa del successo dei loro proprietari, fino a raggiungere essi stessi lo status di celebrità diventando in alcuni casi addirittura più popolari dei loro padroni. Tra i protagonisti indiscussi dei social l’iconica Choupette di Karl Lagerfield e Chip, lo Scottish Fold da 30mila follower di Claudia Schiffer…

Claudia Schiffer e il suo nepo pet Chip

Claudia Schiffer ha portato il suo gatto sul red carpet della première del film Argylle a Londra, presentando al mondo intero il suo nepo pet. Chip, lo Scottish Fold nero e grigio della modella e attrice, ha un account Instagram personale con quasi 30 mila follower, ma la sua fama non si limita ai social. Nella sua bio su Instagram si legge: “Star di @argyllemovie, autore, modello, imprenditore, influencer, nepo kitty”. Ha anche una “biografia” intitolata Blue Chip: Confessions of Claudia Schiffer’s Cat.

Gli adorati gatti di Taylor Swift

Oltre a essere molto noti tra i suoi fan, i tre gatti di Taylor Swift godrebbero anche un “patrimonio netto” decisamente interessante.

In particolare la Scottish Fold Olivia Benson (il suo deriva nome dal personaggio di Mariska Hargitay in Law & Order: SVU) sarebbe uno dei gatti più ricchi al mondo con un patrimonio netto stimato di 97 milioni di dollari.

In base alla classifica degli animali domestici più ricchi stilata da AllAboutCats.com, Benson «ha guadagnato la sua fortuna recitando accanto alla Swift in diversi video musicali, ha creato la sua linea di merchandising e ha fatto delle apparizioni in molte pubblicità ad alto budget, tra cui Diet Coke e Ned Sneakers».

Benjamin Button ha accompagnato Taylor Swift nel suo servizio fotografico per il Time’s Person of the Year 2023; una delle tre copertine da collezione della rivista mostrava la cantante in posa con Benjamin avvolto attorno al collo. Un’immagine che ha fatto letteralmente impazzire i fan sui social media.

Calippo e Dorito, le star di Ed Sheeran

I gatti di Ed Sheeran, Calippo e Dorito, hanno un loro account Instagram che racconta la loro vita da animali domestici. Dai video postati dal cantante sembra che i due felini amino fare un gran baccano quando vengono lasciati soli. Per loro non sono affatto inusuali incontri con mostri sacri del mondo della musica che si godono con grande imperturbabilità.

Un trovatello per Meghan Markle

Il beagle Guy è stato adottato da Meghan Markle nel 2015. Era stato abbandonato in Kentucky e portato nel rifugio A Dog’s Dream Rescue di Toronto, in Canada. Qui la futura duchessa di Sussex l’ha visto e se ne è innamorata. Sulla vita del trovatello è stato scritto il libro per bambini dal titolo: His Royal Dogness, Guy the Beagle: The Remarkable True Story of Meghan Markle’s Rescue Dog.

Il nepo pet di Justin Theroux

Il pitbull Kuma dell’attore Justin Theroux, Kuma, è stata salvata dall’associazione non-profit A Chance To Bloom Dog Rescue nel 2018. Trovata tra le rovine causate dall’uragano Harvey nel 2017, ora scodinzola tra i ristoranti di Manhattan.

Karl Lagerfeld e l’inseparabile Choupette

La gatta Choupette del defunto stilista Karl Lagerfeld è un’icona nel mondo della moda: ha 264.000 follower su Instagram, ha un suo agente e ha persino ereditato 1,5 milioni di dollari dallo stilista.

Solo nel 2014 il gatto birmano dagli occhi azzurri ha guadagnato più di 4 milioni di dollari per le sue apparizioni da “modella”. Secondo The Economic Times, Choupette ha attualmente un patrimonio netto ereditato di 13 milioni di dollari.

La gatta è diventata quasi la star della mostra “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, allestita nel 2023 in occasione del Met Gala. Molte celebrità hanno reso omaggio all’adorata felina dello stilista con i loro costumi, e Jared Leto si è addirittura presentato con il costume da Choupette.