Cher, la leggendaria cantante e attrice, ha deciso di condividere un aspetto molto personale della sua vita nel suo nuovo libro di memorie, Cher: The Memoir, Part One. In queste pagine, l’artista si apre sul suo passato, rivelando aneddoti inediti e riflessioni profonde sulla sua prima esperienza sessuale.

Perdere la verginità per vendetta

L’artista descrive la sua prima cotta, un ragazzo del quartiere con cui inizia a frequentarsi all’età di quattordici anni. La loro relazione, inizialmente idilliaca, subisce una brusca interruzione quando i suoi amici entrano in scena. L’atteggiamento del ragazzo cambia radicalmente, trasformandola in un oggetto di scherno. «Era abbastanza dolce quando eravamo soli – ha scritto -, ma non appena arrivavano i suoi amici, mi trattava come una bambina di cui vergognarsi». Ferita e umiliata da questo trattamento, Cher decide di vendicarsi, cedendo alle avances del ragazzo e perdendo la verginità. Un’esperienza che, a posteriori, definisce «enormemente sopravvalutata». «È così? Abbiamo finito? Poi gli ho detto di andare a casa e di non tornare mai più. Volevo che si sentisse respinto come lui aveva fatto sentire me».

Cher e il rapporto con la madre

Nel libro, pubblicato il 19 novembre, Cher fa un riferimento al rapporto con la mamma. La consapevolezza di aver perso la verginità l’aveva, infatti, portata a confrontarsi con le parole di sua madre. In passato la donna l’aveva avvertita che si sarebbe accorta di questo passo importante della figlia dal cambiamento nei suoi occhi. Cher, tuttavia, non aveva trovato alcuna traccia di questo cambiamento nel suo sguardo allo specchio, e questo la portò a sminuire ancora di più la sua prima volta.

Un incontro inaspettato con Warren Beatty

Il libro di memorie non si limita a raccontare la sua prima volta, ma offre anche uno spaccato della sua vita sentimentale. Cher rivela di aver incontrato Warren Beatty, all’epoca un divo hollywoodiano, quando era appena quindicenne. Un incontro fortuito che era poi sfociato in un bacio appassionato.

Un’autobiografia che fa riflettere

Cher: The Memoir, Part One è molto più di una semplice raccolta di aneddoti. È un viaggio introspettivo in cui l’artista si mette a nudo, condividendo le sue fragilità, i suoi dubbi e le sue gioie. Le sue parole invitano a riflettere su temi universali come l’amore, il tradimento, la crescita e l’accettazione di sé. Cher, ancora una volta, dimostra di essere un’icona senza filtri, capace di affrontare argomenti delicati con sincerità e ironia. Il suo libro è un inno alla libertà di essere se stessi, un invito a non aver paura di mostrare le proprie vulnerabilità e a celebrare la complessità dell’esperienza umana.