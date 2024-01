Chi è Mary di Danimarca, per molti la musa di Kate Middleton

I l 14 gennaio, dopo l'abdicazione di Margherita II, la moglie del principe Frederik diventerà regina di Danimarca. Tutto quello che sappiamo su di lei

Tra pochi giorni, dopo l’abdicazione della regina Margherita II, la principessa ereditaria Mary, 51 anni, diventerà regina di Danimarca. E adesso tutti gli occhi sono puntati su di lei, mentre in molti nel mondo si chiedono chi sia, che carattere abbia, quanto diversa sarà dalla sovrana che l’ha preceduta lei che è moglie del primogenito della casa reale danese, il presto re Frederik.

Perché la principessa Mary è simile a Kate Middleton

Statuaria, bruna e glamour, Mary di Danimarca è stata spesso paragonata a Kate Middleton. Come la principessa del Galles, infatti, proviene da ambienti della classe media ed è devota alla sua famiglia.

Elegantissima, riesce a passare con gran facilità da un tailleur pantalone a un copricapo Ascot, ed è sempre super chic. Tanto che per molti è proprio lei, che a causa delle sue origini scozzesi è stata soprannominata “Maria Regina di Scozia”, la musa alla quale si ispira Kate Middleton per i suoi outfit.

Orgogliosa delle origini scozzesi

Nata a Hobart, in Tasmania, il 5 febbraio 1972. I suoi genitori, John Dalgliesh e la defunta Henrietta Donaldson, erano orgogliosi accademici scozzesi residenti nell’East Lothian, prima di trasferirsi in Tasmania nel 1963.

Mary, che è la più giovane di quattro figli, ha sempre sottolineato la sua affinità con la terra dei suoi avi. Anche il suo stemma ufficiale, creato quando ha sposato il principe Frederik nel 2004, include simboli araldici della Scozia e del clan MacDonald.

Il discorso di suo padre al matrimonio

Le sue radici scozzesi sono state anche enfatizzate da suo padre, che durante il discorso al matrimonio della figlia era vestito di tartan Macdonald. Secondo quanto riportato dal Times, in quella occasione John Dalgiesh Donaldson affermò che il suo clan una volta aveva aiutato a sbarazzarsi dei norvegesi dalle Ebridi.

“Nel XII secolo, dopo molti combattimenti selvaggi, i predoni vichinghi furono cacciati dalla Scozia da una banda di uomini guidati dal nonno del primo Donald, il fondatore del clan MacDonald”, annunciò al ricevimento. Aggiunse: “Il bisnonno di Donald si sarebbe chiesto perché si sia dato tanto da fare quando, circa otto secoli dopo, prendiamo in considerazione l’unione odierna tra il vichingo Federico e Maria del clan MacDonald“.

Il principe ereditario Frederik con la moglie Mary (@Ipa)

L’amore tra Mary e il principe Frederik nato in Australia

Un amore nato in un pub di Sydney quello tra il principe ereditario Frederik e l’allora Mary Donaldson. Era il 2000 e il rampollo reale era in città per sostenere la squadra di vela danese ai Giochi Olimpici. Mary, invece, lavorava come dirigente pubblicitaria.

Un colpo di fulmine: la coppia si scambiò subito i numeri di telefono, Frederik salvò quello di Mary sotto il nome “Fred”, e iniziò una relazione a distanza. Fino a quando, nel 2003, non arrivò la proposta di matrimonio con tanto di diamante taglio smeraldo in un design che rispecchiava la bandiera danese.

L’abito da sposa con un velo leggendario

Il matrimonio, celebrato nel 2004, è stato seguito da milioni di persone. La principessa Mary ha sfilato lungo la navata con un classico abito color avorio dello stilista danese Uffe Frank. Sul capo portava il velo indossato prima dalla principessa ereditaria Margareta di Svezia e poi da sua figlia, la regina Ingrid di Danimarca.

Mary è stata la prima e unica persona non nata in famiglia a indossare lo storico velo. Oggi è popolare come la regina Margrethe: in un sondaggio condotto il mese scorso, l’85% dei danesi ha espresso la propria approvazione.

Non solo: Mary è considerata una risorsa nazionale a cui è stato riconosciuto il merito di aver preso sul serio “l’attività di diventare reale”, proprio come la principessa del Galles.

Kate Middleton sarà presente all’incoronazione

Tra qualche giorno l’incoronazione. Ma non aspettatevi cerimonie pompose come quella di re Carlo III d’Inghilterra. Il principe Frederik e sua moglie succederanno alla regina Margherita lo stesso giorno in cui lei abdicherà.

Tutti i flash saranno ovviamente puntati anche su di loro. E c’è da giurarci: Kate Middleton, che di certo sarà presente, prenderà nota su come comportarsi il giorno che anche lei diventerà regina.