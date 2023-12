L 'accusa è contenuta nell'edizione olandese del libro "Endgame", il nuovo lavoro del royal watcher, e presunto amico dei Sussex, Omid Scobie

Una nuova tegola si abbatte sulla famiglia reale inglese. O meglio, torna a galla una polemica nata ormai anni fa, ma che si apre ora a un nuovo scenario. Stiamo parlando delle accuse di razzismo rivolte da Meghan Markle ad alcuni membri della famiglia di Harry. Nel 2021, quando andò in onda “Oprah with Meghan and Harry”, l’intervista esclusiva che Oprah Winfrey fece ai duchi di Sussex, l’ex attrice raccontò che quando nacque Archie, il loro primo figlio, le fu detto: “Non gli sarà garantita la sicurezza. Non gli spetterà alcun titolo’. Per non parlare dei timori sul fatto che avrebbe potuto avere la pelle scura“. Meghan si rifiutò di svelare chi le risolve quelle parole razziste. Ma ora qualcun altro ha fatto i nomi.

A chi erano rivolte le accuse di Meghan Markle?

A far tremare la famiglia reale è “Endgame”, il nuovo libro del royal watcher e presunto amico dei Sussex, Omid Scobie, ma nella sua versione olandese. Tra le pagine in inglese di “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” (Dentro la famiglia reale e la battaglia della monarchia per la sopravvivenza) non si trovano, infatti, scritti esplicitamente “per motivi legali” i nomi dei reali accusati di razzismo. Ma nella traduzione in olandese, fatto dal giornalista inglese Piers Morgan, noto per non avere simpatia per Meghan Markle, i nomi ci sono e hanno fatto presto il giro del mondo, nonostante il libro sia stato ritirato in tutta fretta. Si tratterebbe di Re Carlo III e Kate Middleton.

Re Carlo III e Kate Middleton nel libro originale?

La rivelazione dei nomi ha creato scompiglio tra i sudditi, divisi tra chi rimane fedele alla famiglia reale e chi, invece, ormai da tempo ha preso la strada di Meghan e Harry. Vero o no, ormai la bomba è stata sganciata e a nulla sono servite le scuse dell’editore olandese, che ha immediatamente ritirato il volume, e di Morgan, che prima ha spiegato di non aver mai messo nero su bianco quei due nomi, poi ha parlato di un “errore di traduzione”. Ma, a voler pensare male, le cose potrebbero essere andate così: Re Carlo III e Kate era citati nella prima bozza del libro, poi sono stati cancellati per motivi legali, ma gli editor non sono stati avvertiti.

La replica della famiglia reale

Cosa sarà successo tra le “quattro mura” di Buckingham Palace? Questo non è dato sapersi. Nessun commento è, infatti, arrivato né dai diretti interessati, Re Carlo III e Kate Middleton, né da persone a loro vicine. Probabilmente la famiglia reale non risponderà pubblicamente alle accuse, ma non è escluso che si rivolgerà direttamente a un giudice.