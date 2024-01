Danimarca, abdica Margherita II: era l’ultima regina d’Europa

L 'annuncio a sorpresa durante il discorso di Capodanno, trasmesso in diretta televisiva, ha lasciato senza parole i sudditi

L’ultima regina d’Europa ha abdicato. Durante il discorso di Capodanno, Margherita II di Danimarca ha deposto la corona in favore del figlio, lasciando i sudditi scioccati. L’annuncio è avvenuto in diretta televisiva. La regina indossava un vestito viola con parure di spilla e orecchini di brillanti, e un sontuoso anello sottolineato dalle unghie laccate di rosso.

Le parole di Margherita II

La regina danese ha parlato a cuore aperto, spiegando le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa importante e inaspettata decisione. “Ho deciso che ora è il momento giusto – ha detto -. Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre Frederik IX lascerò la carica di Regina di Danimarca. L’intervento alla schiena di febbraio mi ha fatto riflettere sul futuro”. La decisione della regina interrompe una consuetudine centenaria. È, infatti, la prima volta dal 1523 che un reggente danese si dimette prima di morire. A differenza della tradizione reale britannica, non ci sarà alcuna cerimonia formale di incoronazione per Frederik, 55 anni, che prenderà il posto della madre al castello di Amalienborg di Copenaghen come re di Danimarca e capo di Stato del Paese lo stesso giorno dell’abdicazione.

Chi è l’ultima regina d’Europa

L’anticonformista Margherita II, detta affettuosamente Daisy, è sempre stata una figura molto popolare. Fumatrice incallita, nota per il rifiuto dell’uso di cellulare e internet, insofferente alle formalità dovute al rango, la si è sempre vista passeggiare per la capitale senza scorta, salutando cordialmente i passanti. Poliglotta e pittrice, grande sciatrice, da principessa ha fatto parte di un’unità dell’aeronautica femminile danese. Nel 2011, all’età di 70 anni, ha visitato le truppe danesi in Afghanistan indossando una tuta mimetica. Daisy non era destinata a fare la regina, ma quando compì 13 anni la legge del Paese fu cambiata proprio per consentire alle donne di salire al trono. Lontana cugina di Elisabetta II d’Inghilterra, disse di essersi ispirata a lei per come aveva dedicato la vita alla sua Nazione. E proprio Lilibeth e Daisy erano le due sovrane d’Europa, e le più longeve. Fino alla morte di Elizabeth 15 mesi fa e all’abbandono di Margherita del 31 dicembre. Ora la Danimarca volta pagina e le redini finiscono di nuovo in mano a un uomo.

Sul trono sale il figlio Frederik

Da giovane Frederik, oggi 55enne, era conosciuto come il “principe festaiolo” e le sue foto finivano spesso sulle pagine dei giornali. Lui stesso nel corso degli anni ha ammesso che il suo carattere non era adatto fin dalla nascita a sedersi sul trono. Ma la storia è cambiata nel 2022: nel discorso alla madre, quando la regina ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario da sovrana, Frederik si è dichiarato completamente pronto a prendere il timone della nave. Nel mentre si era laureato, primo reale danese a completare una formazione universitaria, e prestato servizio nella Marina danese.

Il soprannome “Pingo”

Un piccolo incidente di percorso lo aveva portato a subire lo sfottò dei media: fu soprannominato “Pingo” dopo che durante un’immersione la sua muta si era riempita d’acqua e fu costretto a uscire dall’acqua camminando come un pinguino. Frederik, come Carlo III, ha una passione per l’ambiente, e un’altra per la moglie Mary, di origine australiana, avvocato cresciuta in Tasmania. I due si sono conosciuti nel 2000, in un bar di Sydney durante le Olimpiadi. La coppia è stimata e considerata dai connazionali un simbolo dei valori moderni, a cominciare dal fatto che i loro quattro figli frequentano tutti scuole pubbliche.