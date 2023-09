S i chiamano così perché agiscono come il botox, rilassano cioè i muscoli del viso con un effetto antirughe immediato, ma superficiale. E soprattutto sicuro. Ne parliamo con gli esperti

In cosmetica il concetto di botox like è stato introdotto qualche anno fa. In sintesi: simulare l’azione del botulino con una crema. Ma è da quando si è diffusa la notizia che pare siano il segreto di bellezza di Kate Middleton che i cosmetici botox like sono saliti alla ribalta.

Che cosa sono i cosmetici botox like

Alla categoria dei cosmetici botox like appartengono sieri, creme viso, contorno occhi e tutto ciò che si applica in modo topico sulla pelle, che simula l’azione del botox. Quindi, nulla a che vedere con le iniezioni del medico estetico, men che meno con quelle fai-da-te che si possono trovare su Internet (e di cui sconsigliamo categoricamente l’uso per motivi di sicurezza).

Per comprendere meglio il concetto di botox like, bisogna però fare un passo indietro approfondendo meglio che cos’è la tossina botulinica. «È un farmaco approvato FDA (Food and Drug Administration) e AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che si inietta nei muscoli del viso, in particolare sulla fronte e attorno agli occhi. Lo scopo è quello di controllare la forza contrattile dei muscoli mimici per renderli meno potenti. In questo modo, si evita che la pelle si corrughi in linee di espressione più o meno profonde. Quindi l’effetto del botox sulle rughe è solo indiretto, poiché agisce sui muscoli del viso» spiega la dottoressa Cristina D’Aloiso, medico estetico e docente di master di medicina estetica.

Come agiscono le creme botox like

Come fa una crema ad agire come il botox? «Precisiamo che nessun cosmetico può essere paragonato alla tossina botulinica, in quanto agisce solo superficialmente. Di certo, l’attività simile al botox di alcuni cosmetici è dovuta all’utilizzo di alcuni ingredienti introdotti pochi anni fa in cosmetica. Si tratta degli oligopeptidi bio-mimetici che inibiscono le proteine essenziali per stimolazione dei muscoli mimici» dice Alessandra Vassallo, cosmetologa. Nella pratica? «Gli oligopeptidi funzionano come se rilassassero i muscoli del viso, e di conseguenza rendono la pelle meno rugosa».

Alcuni ingredienti delle creme effetto botox

Cosa contengono i cosmetici botox like? «Non contengono botulino in nessuna forma, ma solo molecole di sintesi create cioè appositamente in laboratorio per comportare come la tossina botulinica, cioè rendere più debole il muscolo facciale. Questo non deve spaventare perché sono molto sicuri e il loro effetto è temporaneo (come lo è anche quello della vera tossina botulinica, tra l’altro ndr)» continua la cosmetologa.

Qualche nome di oligopeptide botox like? Uno dei più efficaci è l’acetyl hexapeptide-3: agisce a livello dei muscoli mimici, contrastando il rilascio di acetilcolina e riducendo la contrazione muscolare alla base delle rughe.

Poi c’è l’argireline, un esapeptide (catena di 6 aminoacidi) dall’effetto miorilassante, sempre reversibile e temporaneo.

Recentemente è balzato agli onori delle cronache l’Acmella Oleracea, il presunto ingrediente della crema usata da Kate Middleton. È un pianta che cresce in Brasile, da cui si estrae lo spilantolo, un principio attivo che contribusc ad allentare la contrazione dell’innervazione cutanea, attuando un superficialissimo rilassamento muscolare. Il tutto si tradurrebbe in una pelle senza rughe.

Creme botox like da provare

nOt. not ordinary treatment, rgb 1 di 7

– NoT, patch per occhi di Collistar

2 di 7

– Aluna di Rephase

3 di 7

– Liftageless 24 di Beautech

4 di 7

– Siero Apple of Sodum di AHAVA

5 di 7

– Microbiome+

6 di 7

– Botox-Like Effect Crema Ricca di Dermolab

7 di 7

– Siero Immortelle di L’Occitane