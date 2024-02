S cintille durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast del rapper, dove erano ospiti il direttore de Il Fatto Quotidiano e il giornalista Daniele Capezzone

Acceso scontro tra Fedez e Marco Travaglio durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di successo ideato e condotto dal rapper. Il direttore de Il Fatto Quotidiano è stato invitato, insieme a Daniele Capezzone, giornalista di Libero, per parlare di giornalismo, ma la discussione è velocemente scivolata su Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni.

Il caso Balocco

La scintilla tra i due si accende quando Fedez, parlando del giornalismo dei nostri giorni, tira in mezzo il caso dei pandori Balocco griffati. “Sapete quanti articoli sono stati dedicati a Chiara Ferragni e al caso Balocco a dicembre? 6.492 – ha detto -. Alla guerra in Palestina? 4.300. Sui femminicidi? 1.300. Questo è un termometro di una stampa sana?”. Pronta la replica di Travaglio: “Chiara Ferragni ha 30 milioni di follower, è chiaro che qualsiasi cosa le succeda… Possiamo segnalare come funzionano i social e prendere le nostre contromisure: io i social li uso per segnalare mie iniziative o del giornale, non per continui interventi ai quali le persone rispondono perché vedono il nome e non quello che c’è scritto. I social sono come il sifone a ‘u’, se ci butti m***a prima o poi ti torna in faccia”.

Il riferimento di Fedez a Selvaggia Lucarelli

Il rapper si avvicina poi al tema dello scontro, ovvero Selvaggia Lucarelli, che per prima aveva sollevato dubbi sulla collaborazione Ferragni-Balocco e che ciclicamente si occupa delle vicende di casa Ferragnez. “Noi abbiamo intervistato Matteo, il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia – continua Fedez-. Selvaggia Lucarelli ha fatto un’inchiesta sulla raccolta fondi creata dagli amici. Da quello che si evince o perlomeno da quello che abbiamo constatato, lo strumento giornalistico viene usato in maniera tale da diventare pericoloso. Il ragazzo, additato da Selvaggia Lucarelli come non lucido, ci ha detto che ha pensato di uccidersi davanti a cose scritte che non erano vere. E’ possibile associare le parole fact checking e debunking alle vicende di una recensione pubblicata da una ristoratrice o alla raccolta fondi di un ragazzino che ha perso una gamba?”.

La difesa della Lucarelli da parte di Travaglio

A questo punto Marco Travaglio prende le difese di Selvaggia Lucarelli e del lavoro che svolge. “Premesso che non mi piace fare processi agli assenti. Sappiamo tutti che a Fedez sta sui co*****i la Lucarelli perché ha beccato Chiara Ferragni… – ha esordito -. Avete avuto molte polemiche, durante le quali certe volte ti ha difeso e certe altre ti ha attaccato. Selvaggia Lucarelli a me piace, io ne vorrei avere 20 perché fa scoop che vengono ripresi dalla stampa mondiale. Avete ragione, non si può sparare con il bazooka al moscerino. Il caso della raccolta fondi del ragazzo non ha avuto lo stesso bazooka che Lucarelli usa quando attacca Salvini, Meloni o Boldrini”, prosegue.

“Ha trasformato la Ferragni in Wanna Marchi”

I toni si fanno ancora più accesi. “Io non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli per il caso Balocco – continua il rapper -. Io ce l’ho più per il fatto che lei e Serena Doe hanno asserito che sono guarito da un cancro al pancreas perché sono ricco. A questo punto arriva la stoccata di Travaglio: “Ha beccato Chiara Ferragni… Non riesci a uscire da questo loop… Trovo ridicolo che con tutti i problemi della stampa italiana ve la prendiate con una che dice sempre la verità… Continui a chiamarla falsa giornalista, non mi risulta tu sia giornalista o pubblicista. Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti? È la tua fissazione, perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità”.

Una volta resa pubblica la puntata, a cui non sono stati fatti dei tagli nel montaggio, la Lucarelli ha commentato attraverso i suoi profili social. Condividendo la parte di puntata in cui veniva nominata, ha scritto: “Pensate l’ego di uno che fatica a parlare in un italiano dignitoso e invita Marco Travaglio pensando che sia l’imboscata del secolo. Alla voce ‘farsi del male da solo‘ troveremo sempre questo video da qui al giorno in cui il sole si spegnerà”.

Fedez invita la Lucarelli a Muschio Selvaggio

Fedez ha quinti rinnovato l’invito a Selvaggia Lucarelli a un confronto nel podcast. “Un ragazzo di 20 anni ha affermato di aver pensato al suicidio per colpa di un tuo articolo – dice il rapper rivolgendosi a Lucarelli in un video -. Ti ha invitato a un confronto pubblico, senza tagli, così come abbiamo fatto noi con Travaglio. Si parla e si dibatte civilmente. Come sempre, invece, atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro le stories. La domanda è: vieni o non vieni? Troppo facile fare la bulletta sulle stories di Instagram. Sarebbe fantastico averti ospite e dibattere civilmente senza alcun tipo di taglio“. Lucarelli accetterà? “Non credo che verrà”, ha concluso Fedez.