Ferragni, ultima puntata: alta tensione con Tomaso Trussardi

L e voci su una presunta frequentazione con Tomaso Trussardi si trasformano per Chiara Ferragni nell'ennesima grana da gestire in un periodo già nero per l'influencer

Dopo i guai giudiziari e la crisi con Fedez, prosegue la serie negativa per Chiara Ferragni. L’ultimo inciampo è stato l’attacco di Tomaso Trussardi nei confronti dello staff della influencer che per smentire in fretta e furia le voci – mai confermate – di un flirt fra l’imprenditore e la stessa Ferragni si è affrettato a dichiarare: “Non si conoscono nemmeno”.

La gaffe su Ferragni-Trussardi, “Non si conoscono nemmeno”

Tomaso Trussardi, presidente dell’omonima casa di moda di famiglia, si è sentito offeso dalle parole usate da un componente dello staff di Chiara Ferragni per smentire una presunta relazione tra l’influencer e l’ex marito di Michelle Hunziker: “Non si conoscono nemmeno, – ha ha dichiarato il collaboratore della Ferragni all’agenzia ANSA –. Si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa“.

Tomaso Trussardi: “Non ne combinano una giusta”

“Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina’ la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate – ha sottolinea Trussardi in una storia sul suo profilo Instagram – Noi abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa. Devo dire che c’è sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia da ambo le parti“. “Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche’ è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione – ha continuato Trussardi – Scomodare l’ANSA per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta“.

Le voci sul presunto flirt gonfiate dal web

A ventilare l’ipotetica liaison fra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi è stato Davide Maggio a “Pomeriggio Cinque”. “Per quanto mi riguarda, la Ferragni c’è chi l’ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos’è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo“, ha detto il blogger a Myrta Merlino. Quindi ha chiesto all’inviato del programma Michel Dessì, che aveva intervistato Fedez, di cercare in piazza della Scala a Milano, dove c’è l’omonimo ristorante di Trussardi. È bastata questa supposizione perché sul web partisse il tam tam sull’ipotetico flirt fra Tomaso e Chiara. Tanto che, a stretto giro, è giunta la smentita dello staff Ferragni.

Voci su una storia con Trussardi già nel 2022

Non è la prima volta che i media ricamano su una presunta love story fra il figlio di Nicola Trussardi e l’influencer di Cremona, ultimamente al centro di polemiche e guai giudiziari. Nei primi mesi del 2022, dopo la separazione da Michelle Hunziker, l’imprenditore della moda era stato accostato a Chiara Ferragni. Ma era stato lo stesso Trussardi a smentire tutto al “Corriere della Sera“: “Non c’è stata e non c’è – aveva detto l’imprenditore – alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle Hunziker. Dopo una storia così importante, non si può ricominciare come se niente fosse“.