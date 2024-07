I due concerti di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano si avvicinano, e sul web stanno comparendo biglietti per accedere all’evento venduti a prezzi stratosferici, che possono arrivare a superare i 13mila euro. La denuncia arriva dal Codacons, che sul caso è deciso a presentare un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica di Milano.

La denuncia del Codacons per i concerti di Taylor Swift

«Mentre sui canali ufficiali le vendite sono già chiuse da tempo avendo i due concerti registrato il sold out, sui siti di secondary ticketing e sulle piattaforme di compravendita tra privati – ha denunciato il Codacons – sono comparsi biglietti proposti al pubblico a prezzi esorbitanti. Ad esempio, per la data del 14 luglio un sito vende oggi una coppia di biglietti (non acquistabili separatamente) alla modica cifra di 13.334 euro. Un’altra piattaforma, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 4.677 euro a singolo biglietto».

La vendita tra privati

Secondo l’associazione a difesa dei consumatori sono anche privati cittadini a mettere in vendita ticket a tariffe stellari. Ad esempio, sulla piattaforma eBay si trovano biglietti per le date del 13 o 14 luglio a cifre che raggiungono i 3.000 euro. «Ancora una volta assistiamo ad una ignobile speculazione che sfrutta la forte domanda di biglietti per i concerti dell’artista americana per realizzare un illegittimo arricchimento – ha affermato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi -. Per questo presenteremo un esposto ad Antitrust e Procura chiedendo non solo di indagare i responsabili per il possibile reato di aggiotaggio, ma anche di sequestrare e oscurare le pagine web dove vengono venduti biglietti a prezzi fuori mercato».

Effetto Taylor Swift, boom del turismo a Milano

Il ciclone Taylor Swift impatta anche sull’Italia e Milano si scopre città turistica. Il neologismo ‘swifteconomics‘, ovvero l’influenza economica della cantante e la sua capacità di generare un indotto rilevante con i suoi tour si applica anche alla tappa italiana. L’artista è attesa in doppia serata a San Siro il 13 e 14 luglio e ha fatto schizzare le prenotazioni dei treni verso Milano, degli alberghi e degli affitti brevi. Secondo le elaborazioni dell’ufficio studi di Confcommercio Milano, dal 12 al 14 luglio l’occupazione alberghiera segna un +4% e gli affitti brevi +11%. Secondo uno studio condotto da Trainline, le tratte che collegano Milano con Napoli e Roma hanno quasi raddoppiato il numero di passeggeri durante la settimana del concerto, rispetto alla settimana precedente. Un’altra rotta con un incremento più che significativo e’ la Milano-Firenze, che ha aumentato il numero di passeggeri del 69%.

B&B presi d’assalto

Secondo gli ultimi dati di Airbnb, le prenotazioni effettuate nel 2023 e nei primi mesi del 2024 per venire a Milano durante l’Eras Tour 2024 sono cresciute di oltre il 250% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Considerando anche i fan provenienti dall’estero, più di 1 prenotazione su 4 a livello globale arriva dagli Stati Uniti, con un aumento di quasi il 600% dei turisti statunitensi a Milano rispetto allo stesso periodo a luglio 2023.