A 55 anni, Jennifer Aniston è più bella e in forma che mai. La star resa famosa dalla serie tv Friends sfoggia ancora un fisico da ragazzina. Ma come fa? Oltre a mettere in pratica una propria strategia quotidiana personale, cerca di mantenere un rapporto sano con il proprio corpo.

«Ama il tuo corpo»

A rivelare i propri segreti di bellezza è stata la stessa attrice in una intervista con il magazine Allure. Jennifer Aniston ha rivelato di avere un rapporto migliore con il suo corpo rispetto a quando aveva vent’anni ed era molto più critica verso le imperfezioni. Oggi ha imparato ad amare anche quelle e dice: «Dobbiamo amare i nostri corpi. Il mio sta facendo il meglio che può. I nostri corpi sono con noi dal giorno in cui siamo nate, quindi non possiamo essere troppo difficili».

La lezione di Jennifer Aniston

L’attrice ha poi spiegato di avere capito che doveva apprezzare ogni centimetro del suo corpo un giorno che ha visto un uomo anziano lavorare sul set dove lei girava un film. «L’avevo notato in un paio di lavori diversi e non faceva altro che lavorare, lavorare, lavorare. Gli ho detto: “Sei impressionante. Voglio dire, non ti fermi mai”. E lui mi ha risposto: “Semplicemente non lascio entrare il vecchio”».

Una lezione di vita, che Jennifer Aniston ha deciso di seguire in pieno. E si vede: più gli anni passano e più lei è spettacolare. «Tutti invecchiamo», ha detto la star, «ma come possiamo prosperare man mano che lo facciamo?». La risposta, secondo l’attrice, è dare al tuo corpo l’attenzione che merita. «Personalmente, ho amato i miei 30 anni, ma i miei 20 anni non erano nulla. Sono stati un incubo. Non ho capito tutto questo fino ai 30 e 40 anni», ha spiegato.

Invecchiare con gratitudine

Jennifer Aniston ha poi aggiunto che man mano che l’età avanza, lei si avvicinerà all’invecchiamento «con positività e gratitudine». Ha detto: «Siamo ancora qui. Qual è l’alternativa? Sto cercando di non pensare al fatto di invecchiare. Cerco di non pensare all’età. Il mondo sarà sempre lì a dirci qual è la tua età e cosa dovrebbero fare le donne nella società quando sei questo o quello».

Jennifer Aniston e il sonno

Nel frattempo, Jennifer Aniston si prende cura del suo corpo con attenzione. Anche se ha un rapporto non proprio facile con il sonno. «Ho cercato di mettermi a letto durante la settimana alle 22. Spengo tutto e poi siedo lì, e lascio che il mondo si schianti. Ho cercato di affrontare questa sfida per me stessa. Alcuni giorni sei grande e sul punto, e alcuni giorni non lo sei», ha spiegato.

Ha aggiunto: «Credo fortemente nel cercare di non essere dura con me stessa perché il mondo è così cattivo in questo momento e così aggressivo e negativo. Allora perché dovremmo essere dure con noi stesse?».

Cosa è l’approccio 80/20

Quanto alla ricetta di eterna giovinezza, Jennifer Aniston segue “l’approccio 80/20”. In che cosa consiste? «L’ottanta per cento di vita sana e poi il 20 per cento è: andate a mangiare una pizza e hamburger e rimanete sveglie fino a tardi con i vostri amici. C’è un equilibrio», ha spiegato.

La colazione di Jennifer Aniston

Al magazine People, invece, l’attrice ha raccontato che ogni mattina, appena sveglia, beve uno speciale drink prima di fare attività fisica. La bevanda consiste in un integratore a base di colostro con acqua a temperatura ambiente e il succo di un intero limone, al quale adesso aggiungerà anche «un cucchiaino di zenzero, che è buono per la digestione e il sistema immunitario, e una piccola goccia di miele di Manuka».

«Non è vero che bisogna soffrire»

Quanto agli allenamenti, Jennifer Aniston ha spiegato di non sposare affatto l’idea popolare secondo la quale quando si fa fitness bisogna soffrire per ottenere risultati: «Non è affatto vero. Si possono avere risultati anche con un allenamento a basso impatto. Puoi davvero goderti il tuo allenamento, non rompere il tuo corpo e avere una trasformazione incredibile».