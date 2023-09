Damiano David: “Giorgia Soleri fondamentale, senza di lei sarei morto”

A tre mesi dalla rottura con Giorgia Soleri, il frontman dei Maneskin Damiano David torna a parlare della ex e rivendica il diritto alla privacy: "Esiste la sfera privata e così deve rimanere"

Damiano David torna a parlare di Giorgia Soleri e del ruolo fondamentale che la ex fidanzata ha avuto in tutti questi anni per la sua crescita e la sua centratura personale nel corso di un periodo denso di successi e cambiamenti per il frontman dei Maneskin. “Mentre il mondo intorno a me cambiava costantemente, avere una persona che fosse lì, che fosse un po’ anche un perno su cui muovermi è stato di grandissimo aiuto”, dice Damiano ai microfoni di Gianluca Gazzoli nella prima puntata della nuova stagione del podcast Passa dal BSMT.

“Mi ha insegnato tanto, parte fondamentale di me”

Il legame con Giorgia Soleri, l’ex fidanzata con cui è stato unito per diversi anni, è il cuore dell’intervista di oltre un’ora a Damiano David che si può vedere sul canale YouTube ufficiale del programma. Nell’episodio, intitolato “il ballo della vita”, il leader dei Maneskin descrive la ex come “una persona intelligente” che “mi ha insegnato tante cose. È stata una parte fondamentale”. Quindi aggiunge: “Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single, probabilmente sarei morto, lo dico e l’ho sempre detto apertamente. Mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni e invece eccomi qui a 24 anni”.

Il video del bacio scandalo, “so chi l’ha girato”

Damiano si sofferma anche sull’episodio del “bacio rubato” lo scorso giugno. Qualcuno immortalò il frontman dei Maneskin mentre baciava appassionatamente un’altra ragazza. Le immagini diventarono virali dando luogo al conseguente scandalo mediatico. “Io non capisco come a una persona venga in mente di tirar fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un’altra ragazza – dice Damiano -. Piuttosto tienilo tu e facci quello che ti pare, ma non pubblicare. Perché lo pubblichi? Perché vuoi il tuo momento di fama, ma lo devi fare sulle spalle mie. So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio”.

Il diritto alla privacy secondo Damiano

“Sono diventato abbastanza immune dai ‘gossip’ – spiega David -. Mi sono nascosto per tanti anni cercando controllare tutto, ma è solo uno stress, alcune cose non possono essere controllate. Allo stesso tempo quello che è successo fa nascere uno spunto di riflessione: è giusto che una persona per il fatto che è andata in televisione non debba sentirsi al sicuro di comportarsi come crede in pubblico perché qualcuno può tirare fuori il telefono e potenzialmente rovinargli la vita?“, domanda il cantante. “Esiste la sfera privata e deve rimanere tale – sottolinea -. Per me è una follia che la gente tiri fuori il telefono e mi faccia foto e video, è completamente una mancanza di umanità. Se io sono in una situazione tranquilla a me piace fare le foto con le persone e scambiarci due parole, becchi anche gente interessante e alcune persone che hanno chiesto una foto si sono rivelate simpatiche, poi hanno fatto anche serata con noi. Non è la spocchia però è il rispetto verso la persona”.

“Il rispetto della sfera umana è fondamentale”

“Basta avere paura di risultare antipatici – continua il frontman dei Maneskin -. Io non sono antipatico se ti dico di no a una foto, io ho una motivazione se ti dico di no. Mi è capitato che persone mi chiedessero una foto mentre ero con la mano operata in ospedale, spesso è il fanatismo di avere la foto con te. Fa parte anche della magia, noi abbiamo il grande privilegio di far scaturire emozioni superiori rispetto a quelle quotidiane nelle altre persone, questo è un qualcosa di magico e un privilegio, quindi ti devi prendere anche la parte negativa. Non tutti hanno quell’autocontrollo, però il rispetto del privato e della sfera umana è fondamentale”.

Damiano David su Giorgia Soleri

«Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in televisione, non debba sentirsi libero nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita – ha sottolineato Damiano David ai microfoni di Passa dal BSMT-.

Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza, poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità». Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio».

Poi, ha aggiunto: «Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Basta avere paura di risultare antipatici, io non sono antipatico se ti dico di no ad una foto. E non è questione di spocchia: certo, noi abbiamo un grande privilegio, quindi ci dobbiamo prendere anche gli aspetti negativi. Ma qui si tratta di rispetto del privato e della sfera umana».

La relazione

«La relazione è stata una parte molto importante della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l’idea che il pubblico aveva di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stata fondamentale – ha sottolineato Damiano David-. Una persona intelligente, che mi ha insegnato tante cose».

