Damiano dei Maneskin e Anitta insieme in un videoclip bollente

I l frontman romano veste i panni di attore per il nuovo singolo della popstar brasiliana. E i due ironizzano sulla loro presunta relazione...

Questa volta i baci non sono rubati ma scambiati appassionatamente a favore di telecamera. Damiano dei Maneskin è il protagonista del videoclip del nuovo singolo di Anitta. Non si tratta di un featuring musicale: il frontman romano per una volta scende dal palco e veste i panni di attore per la celebre popstar brasiliana.

“Mil Veces”

Il brano si intitola “Mil Veces”, “mille volte” e uscirà il 19 ottobre. Ma l’attenzione è già alle stelle visti i teaser bollenti che Anitta ha condiviso con i suoi 65 milioni di follower. Nelle immagini, si vedono i due artisti scambiarsi effusioni a dir poco “calienti”.

L’ironia sulla presunta relazione

La cantante ci scherza su: “Ora sapete perché avrei registrato questo video altre MILLE volte”, scrive nella caption. La risposta di Damiano è il primo dei commenti al post: “Minha namorada por um dia”, la mia ragazza per un giorno. L’ironia su una loro possibile relazione su cui si è vociferato nei mesi scorsi arriva anche su TikTok. La popstar ha pubblicato un selfie con il cantante e questa scritta: “Quando alla fine mostri il tuo fidanzato sui social”.

@anitta Ahora ya saben por qué grabaría este video MIL veces más jajaja ❤️‍🔥 Mi nuevo sencillo 𝓜𝓲𝓵 𝓿𝓮𝓬𝓮𝓼, canción + video protagonizado por Damiano David ❤️‍🔥 19 de Octubre 8pm EST ♬ Mil Veces – Anitta

Damiano al centro del gossip

Damiano David ormai è una stella del rock nonché un sex symbol a livello internazionale. Solo pochi giorni fa è finito sui giornali di tutto il mondo in alcuni scatti in cui sembrava baciare l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron. Quest’estate è stato al centro del gossip estivo per il bacio in discoteca a Martina Taglienti che ha fatto il giro della rete e sancito definitivamente la fine della sua lunga storia con Giorgia Soleri.

Il bacio di Taylor Swift

Poi ne è arrivato un altro di bacio, in mondovisione. Quello della regina Taylor Swift che gli ha mandato la sua “benedizione” dalla prima fila del Prudential Center di Newark durante l’esibizione dei Maneskin agli Mtv Vma. La band romana ha vinto il premio per il miglior video rock con “The Loneliest”, strappandolo a mostri sacri della musica come i Foo Fighters, i Linkin Park, i Red Hot Chili Peppers, i Metallica e i Muse.

📹| Taylor Swift lanzandole un beso a Damiano durante la actuación de Honey (Are u coming?) en los #VMA pic.twitter.com/7eRytqhjVh — Måneskin Spain (@ManeskinSP) September 13, 2023

Il successo di Anitta

Ora, mentre la band sta girando il continente americano con un tour da vere rockstar, esce questo videoclip di Damiano insieme ad Anitta, una delle popstar più influenti del panorama musicale brasiliano e internazionale, protagonista quest’anno anche del Kick Off Show della finale di UEFA Champions League a Istanbul. Senza dubbio, un ulteriore prestigioso riconoscimento per Damiano e i Maneskin.