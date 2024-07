Sono per tutti una delle coppie famose più belle. Il 4 luglio, David e Victoria Beckham festeggiano 25 anni di matrimonio. Ma sarà tutto oro quel che luccica? No, secondo quanto rivela un giornalista della Bbc, Tom Bower, nel suo nuovo libro intitolato The House Of Beckham: Money, Sex And Power.

Un matrimonio d’affari?

Secondo Bower, quello tra David e Victoria Beckham non sarebbe affatto un matrimonio d’amore, ma una relazione d’affari. In pratica, l’ex capitano della nazionale inglese e l’ex Spice Girls avrebbero siglato un accordo segreto per salvaguardare il marchio di famiglia. Da anni farebbero finta di essere una coppia felice, invece sarebbero separati in casa.

Leggi anche Victoria Beckham, mega party a Londra per i 50 anni

“La coppia perfetta non esiste”

Il giornalista, poi, rivela che già nel 2016 la coppia era scoppiata. In particolare, quell’anno i Beckham stavano per separarsi ufficialmente. Tutto era pronto per il divorzio. Ma, siccome la carriera a Los Angeles dell’ex campione non decollava, si sarebbe accordato con la moglie per continuare a vendere la favola della coppia perfetta e portare avanti il brand di famiglia. In cambio della separazione, lei avrebbe chiesto al marito di finanziare la sua attività da imprenditrice nel mondo della moda.

David e Victoria Beckham: il primo incontro

Se queste indiscrezioni siano vere o false, non si sa. La coppia non ha finora commentato il libro. Di fatto, però, David e Victoria Beckham festeggiano da marito e moglie le loro nozze d’argento. Lei, di recente, è tornata a parlare di come si sono innamorati. Ha anche rivelato di avere preso l’iniziativa dopo avere incontrato David dopo una una partita di calcio del Manchester United, nel 1997.

“Ci siamo guardati”, ha spiegato Victoria Beckham, che ad aprile ha festeggiato 50 anni, “gli ho detto: dai, dammi il tuo numero e ti chiamo. Rispose veloce come un lampo: no, dammi il tuo numero. Mentre me ne andavo, gli ho detto: te lo dico, signor David Beckham, se non mi chiami, ti prendo a calci la prossima volta che ti vedo”.

Proposta di matrimonio con doppio anello

La minaccia ironica ha funzionato. Un anno dopo David e Victoria Beckham erano fidanzati. Nel gennaio del 1998, lui le ha chiesto la mano. “Eravamo seduti in vestaglia quando David ha tirato fuori l’anello, si è inginocchiato e ha detto: mi vuoi sposare, Victoria? Ho detto sì. Poi ho tirato fuori il mio anello per lui e ho aggiunto: non dimenticare Girl Power, mi sposerai?”, ha raccontato l’ex Spice Girl.

La favola di David e Victoria Beckham

Anche David Beckham di recente ha parlato della loro favola. Ha spiegato di avere sempre saputo, fin da subito, che avrebbe vissuto per sempre con Victoria. Al quotidiano britannico The Sun ha raccontato: “Ho sempre saputo che, una volta che avessi incontrato Victoria, sarei sempre stato con lei“.”.

David Beckham ha continuato: “Un paio di mesi prima del nostro incontro ero all’estero con la nazionale inglese. Gary Neville ed io eravamo nella camera d’albergo e partì un video delle Spice Girls. Penso che fosse Say You’ll Be There. Ho indicato lo schermo e gli ho detto: questa è la ragazza che fa per me e la conquisterò. Erano i suoi occhi, il suo viso. Lei è la mia idea di perfezione”.

David e Victoria si sono sposati nel 1999, dopo due anni di frequentazione. Hanno quattro figli: Brooklyn, 25 anni, Romeo 21, Cruz 19 e Harper 12.