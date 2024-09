Demi Moore ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla rigorosa routine di allenamento che intraprese dopo la nascita della sua seconda figlia, Scout Willis, nel 1991. L’attrice, che all’epoca viveva a Malibu, California, ha rivelato come la foga di tornare a un fisico perfetto la indusse a sottoporsi a un training estremamente impegnativo, pedalando 30 miglia ogni giorno per raggiungere il set del film Proposta indecente.

Demi Moore con la figlia Scout Willis

Impegno massacrante dopo la seconda gravidanza

Durante un’intervista a CBS Sunday Morning, la Moore ha raccontato: «La notte allattavo mia figlia, mi alzavo al buio per allenarmi con un personal trainer… pedalavo fino agli studi della Paramount o alle location dove stavamo girando. Poi lavoravo tutto il giorno, di solito per 12 ore, e alla fine della giornata ricominciavo da capo». L’attrice ha aggiunto che Scout aveva circa cinque o sei mesi durante le riprese del film.

Le pressioni su Demi Moore per perdere peso

La star americana, ora 61enne, ha ammesso di aver imposto a se stessa aspettative irrealistiche riguardo al suo recupero post-partum. «Ho messo molta pressione su me stessa», ha dichiarato la protagonista di Ghost. La Moore ha inoltre confessato di aver vissuto esperienze difficili legate al suo peso: «Mi è stato detto di perdere peso, e anche se queste situazioni sono state imbarazzanti e umilianti, alla fine è stato quello che ho fatto a me stessa».

L’ossessione di tornare al fisico perfetto

Guardando indietro, Moore ha definito «folle» il modo in cui ha trattato il proprio corpo dopo il parto: «L’idea stessa di quello che ho fatto al mio corpo è così folle, così ridicola», ha dichiarato la star ammettendo che a quel tempo ritornare in forma dopo la gravidanza era una priorità assoluta per lei, ma che, con il senno di poi, probabilmente non era così importante.

Leggi anche Bruce Willis riappare sui social: commovente video di Demi Moore

La relazione fra Demi Moore e l’ex marito Bruce Willis

Demi Moore e Bruce Willis si sono conosciuti durante la première dell’action-comedy Stakeout. Si sono sposati nel 1987 dopo una vorticosa storia d’amore durata quattro mesi, prima di annunciare la loro separazione nel 1998 a causa di “differenze inconciliabili”. Durante gli anni del loro matrimonio, Demi e Bruce hanno avuto tre figlie: Rumer, nata nel 1988, Scout nel 1991 e Tallulah nel 1994. La coppia, nonostante la separazione, mantiene ancora un forte legame, soprattutto in seguito alla diagnosi di demenza frontotemporale che ha colpito l’attore di Die Hard nel 2022, che ha segnato la fine della sua carriera cinematografica.

Leggi anche Demi Moore, i capelli lunghi e il mito da sfatare

Di recente le tre figlie della Moore hanno partecipato alla première di Los Angeles dell’ultimo film della madre, The Substance.

Il supporto della famiglia a Bruce Willis

Tallulah Willis, la figlia più giovane, ha recentemente fornito un aggiornamento toccante sulle condizioni di salute del padre durante un’intervista con E! News: «I nostri incontri sono pieni di amore, e questo per me è tutto ciò che conta» ha spiegato.