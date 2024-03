La figlia di Bruce Willis e Demi Moore rivela: “Sono autistica”

L a 30enne, figlia minore delle star di Hollywood, ha raccontato sui social la patologia che ha scoperto di avere la scorsa estate

La figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore ha rivelato di essere affetta da autismo. Tallulah Belle, 30 anni, ha parlato per la prima volta del suo disturbo sui social media, spiegando che la diagnosi è arrivata la scorsa estate e che le ha cambiato la vita.

Il video con papà Bruce Willis

Per spiegare ai fan la sua patologia, Tallulah ha ripescato dal passato un video di quando era bambina e si trovava a una premiere di un film insieme al papà. Nel filmato si vede la bambina che gioca con l’orecchio di Bruce Willis e gli tocca ripetutamente la testa. “Dimmi che sei autistica senza dirmi che sei autistica“, ha scritto nella didascalia. “In realtà questa è la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi – ha aggiunto -. L’ho scoperto quest’estate e mi ha cambiato la vita”.

L’anoressia, la depressione e le dipendenze

Già in passato Tallulah Belle ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. L’anno scorso la ragazza ha scritto un saggio per la rivista Vogue in cui parlava a cuore aperto della sua vita. La figlia dei due attori ha dovuto affrontare anoressia nervosa, depressione, dipendenze e ADHD, disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Sempre attraverso i social, ha coinvolto i fan nel suo percorso di guarigione.

La malattia di Bruce Willis

In famiglia i problemi di salute più grandi li sta affrontando Bruce Willis. La star di Hollywood è infatti affetta dal demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che colpisce le aree del cervello responsabili del linguaggio, del comportamento e della personalità. Si manifesta con una progressiva perdita di memoria, difficoltà di comunicazione, cambiamenti di umore e di carattere, disinibizione e apatia.

Il ritiro dalle scene dell’attore

A causa della sua patologia, l’attore si è ritirato dalle scene nel 2022. La situazione sarebbe talmente grave che Bruce Willis non sarebbe più in grado di riconoscere le persone a lui vicine e comunicare. Non molto tempo fa l’attore non sarebbe stato in grado di riconoscere Demi Moore che, a detta di un amico, sarebbe uscita da un loro incontro “devastata“.