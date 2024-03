Effetto Kate, migliaia di britannici prenotano screening oncologici

L a rivelazione della principessa Kate di essere in cura per il cancro ha ispirato decine di migliaia di inglesi a sottoporsi a controlli oncologici

Il video di Kate Middleton in cui ha parlato della sua diagnosi di cancro non ha soltanto commosso i cittadini britannici, ma li ha attivati concretamente nel prenotare visite ed esami di controllo. Migliaia di persone stanno visitando i siti web del servizio sanitario nazionale per fissare screening oncologici.

I vertici del servizio sanitario nazionale britannico e gli enti di beneficenza hanno elogiato il coraggio della della Principessa del Galles che, grazie al suo videomessaggio, ha indotto un enorme aumento di visitatori delle pagine web contenenti informazioni sui sintomi del cancro e sui programmi di prevenzione e cura. Proprio grazie alla sensibilizzazione verso il problema il messaggio di Kate, hanno precisato le autorità sanitaria, potrebbe salvare molte vite.

Pagine web dedicate al cancro, impennata dei visitatori

Nelle 24 ore successive alle rivelazioni di Kate sulla chemioterapia, sono state registrate 2.840 visite alla pagina del servizio sanitario nazionale britannico dedicata al cancro, quasi cinque volte le 600 visite dello stesso periodo della settimana precedente.

“Il messaggio di Kate potrebbe salvare molte vite”

Il professor Peter Johnson, direttore del settore oncologico di Nhs England (il servizio sanitario nazionale del Regno Unito), ha dichiarato: “La principessa del Galles che parla coraggiosamente della sua diagnosi aiuterà gli altri a fare lo stesso. Grazie a ciò, abbiamo riscontrato un picco di persone che consultano informazioni vitali sul nostro sito relative a segnali e sintomi. Parlare di cancro salva vite umane se incoraggia le persone a farsi avanti prima, se le cose non vanno bene”.

“Kate ha sensibilizzato l’opinione pubblica”

Durante il fine settimana ci sono state 100.000 visite al sito Macmillan Cancer Support, uno dei più importanti enti di beneficenza britannici che offre aiuto alle persone affette da tumore: si è trattato del più alto traffico mai registrato in un fine settimana dal primo blocco per la pandemia, nel marzo 2020. “Condividendo la sua notizia, la Principessa del Galles ha sensibilizzato l’opinione pubblica e incoraggerà altri che hanno preoccupazioni a visitare il loro medico di famiglia e cercare sostegno“, ha dichiarato Gemma Peters, amministratore delegato di Macmillan Cancer Support.

Le ricerche su Google della parola “cancro”

I dati di Google relativi al Regno Unito mostrano che le ricerche per la parola “cancro” sono aumentate di 16 volte alle 18:00 di venerdì e sono rimaste almeno il doppio della media per tutta la notte e fino a sabato. Fino alla domenica sera le ricerche sono state circa il 50% più alte del solito. Anche le ricerche per “intervento chirurgico addominale” (a cui Kate si sottopose prima che le fosse diagnosticata la malattia) e “cancro addominale” sono state da 35 a 40 volte più numerose.

Il messaggio di speranza di Kate ai malati di cancro

Il cancro di Kate è stato scoperto dopo che la principessa ha subito un “importante intervento chirurgico addominale” a gennaio. Fonti reali hanno riferito che la moglie di William ha deciso di registrare il suo video due settimane fa. Attraverso la propria testimonianza, la principessa ha voluto dare un messaggio di speranza ai propri compagni di sventura. “In questo momento penso anche a tutti coloro la cui vita è stata colpita dal cancro”, ha detto Kate che ha concluso: “Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, non perdano la fede o la speranza. Non siete soli”.