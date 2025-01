La battaglia di Eleonora Giorgi contro il tumore al pancreas continua a commuovere e ispirare chiunque segua la sua storia. L’attrice, icona del cinema italiano, si è aperta in un toccante collegamento con il programma televisivo Verissimo, condividendo gli aggiornamenti sul suo stato di salute e la difficile decisione che la attende: affrontare cure palliative che potrebbero prolungare la sua vita ma con pesanti effetti collaterali, o rinunciarvi per vivere con maggiore serenità il tempo che le resta.

La diagnosi e l’inizio della battaglia

Era novembre 2023 quando Eleonora Giorgi ha ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas, una malattia insidiosa e spesso scoperta in fase avanzata. Da allora, l’attrice ha affrontato un percorso terapeutico impegnativo, tra chemioterapia e controlli periodici. Nonostante la devastazione fisica e psicologica causata dalla malattia, Giorgi ha sempre cercato di mantenere uno spirito combattivo, trovando forza soprattutto nell’amore della sua famiglia.

Le ultime notizie sulla malattia della Giorgi

Nel suo ultimo intervento pubblico, la Giorgi ha raccontato con trasparenza gli sviluppi più recenti. «Qualche giorno fa, purtroppo, la Tac ha mostrato che il tumore è molto progredito», ha rivelato con la voce calma ma carica di emozione. Questo nuovo quadro clinico la pone davanti a una scelta cruciale: proseguire con cure palliative estremamente invasive o accettare il decorso naturale della malattia. «Sono a un bivio», ha ammesso, spiegando come il percorso palliativo comporti nausea, stanchezza e una qualità della vita compromessa. Tuttavia, potrebbe garantire più tempo con i suoi cari. «La notte piango pensando ai miei figli e al mio nipotino Gabriele. Non voglio lasciarli, ma voglio vivere ogni giorno senza sprecarlo».

La forza della famiglia e l’amore condiviso

In questa fase così delicata, Eleonora Giorgi ha trovato un sostegno insostituibile nella sua famiglia. I figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, insieme alle rispettive compagne Serena Meriggioli e Clizia Incorvaia, le sono stati accanto, così come i nipoti Gabriele e Nina. «Quello che si è creato tra me e la mia famiglia è qualcosa di meraviglioso», ha raccontato. Il Natale, celebrato in anticipo con una cena a tema, è stato un momento speciale per l’attrice. «Ho giocato tantissimo con Gabriele e mi sono sentita bene, miracolosamente senza nausea. È stato un Natale pieno d’amore», ha raccontato a Silvia Toffanin.

Il coraggio di Eleonora Giorgi

Nonostante le difficoltà, Eleonora si è mostrata determinata a non lasciarsi sopraffare. Indossare il verde, simbolo di speranza, è un gesto che rappresenta il suo atteggiamento positivo. «Le analisi del sangue sono ancora discrete e il mio corpo lotta», ha spiegato, mantenendo una lucida consapevolezza della sua situazione. «Vivo giorno per giorno con fiducia», aveva già dichiarato in un precedente intervento, nonostante il trauma di dover utilizzare una sedia a rotelle a causa della debilitazione fisica.

Leggi anche Eleonora Giorgi operata per il tumore al pancreas: ecco come sta

Leggi anche Eleonora Giorgi, il tumore al pancreas e la nuova terapia a Verona