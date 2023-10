Emma, esce il nuovo album: “La morte di mio padre mi ha devastata”

S 'intitola "Souvenir" il nuovo album di Emma: nove tracce nelle quali la cantante torna a raccontarsi, cambiando però le regole del gioco

Esce oggi, venerdì 13 ottobre, “Souvenir“, il nuovo viaggio musicale di Emma Marrone. Nove canzoni inedite, nove pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature della cantante e raccolgono le immagini, i colori, le emozioni sentite e vissute in questi ultimi anni. “È un disco nel quale depongo completamente le armi – racconta Emma – ma non in senso di resa, tutt’altro. Semplicemente non voglio più indossare un’armatura solo per paura di ferirmi”.

Un album “on the road“

Ispirazione del nuovo disco di Emma è stato il viaggio, tanto quello geografico in luoghi differenti che hanno visto nascere le idee per le canzoni dell’album, quanto quello mentale. “Il disco parte da dentro, dal mio cervello – spiega Emma – ma è stato concepito on the road, perché l’ho praticamente scritto in macchina, viaggiando”.

Il dolore per la morte del padre

Il tutto inizia sul Lago di Garda, poi lo stop drastico a causa della scomparsa del padre di Emma, morto a ottobre di un anno fa di leucemia: “La morte di mio padre mi ha talmente devastata, mi ha lasciata spaventata in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente”, ha confessato la cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli nel suo podcast “Passa Dal BSMT”. E ha aggiunto: “Niente può più scalfire il mio cuore. Mi è accaduta una delle cose peggiori della vita e nella maniera più tremenda che potesse succedere, che ora ogni giorno è un regalo”.

Nel mezzo un percorso complicatissimo per guardare oltre la perdita del papà. Poi il ritorno in studio: È stato un combattimento – racconta Emma – ma anche una serie di dialoghi cuore a cuore con autori e produttori. Forse ho fatto la mia cosa migliore nel periodo peggiore“.

Emma: “Questo disco è l’antipasto”

Più che un disco, un vero e proprio diario di viaggio, con una partenza ben definita ma un punto di arrivo non per forza già scritto. “C’è un inizio preciso e uno svolgimento – ha detto Emma – ma in realtà il disco non è finito. La partenza è ‘Mezzo Mondo’, la canzone che mi ha rimesso in piedi e con la quale ho voluto dire chiaro che ci si può perdere nella vita, ma anche ritrovarsi. Questo disco è l’antipasto, poi vediamo cosa succede“.

“La vita ti cambia, niente più aspettative”

Emma, che è anche autrice della maggior parte dei brani del disco, spiega: “Non ho aspettative e non ne voglio avere. La vita ti cambia e ti insegna quali sono le cose importanti. Io, tanto nella vita personale quanto in questo album, sono proprio un’altra persona. Non faccio più dischi con l’intenzione di dimostrare qualcosa, ma per fare la musica che mi piace. Sono una cantante ed è l’unica cosa che probabilmente mi viene un po’ bene nella vita”.

“Souvenir In Da Club”, Emma live

Le canzoni del nuovo album, compreso lo spartiacque “Intervallo” dedicata al padre Rosario, tra rabbia e dolcezza, saranno anche le protagoniste del “Souvenir In Da Club”, tour nell’intimità dei club, con diciotto appuntamenti in calendario e partenza il 10 novembre dal Vox Club di Nonantola. “Torno live in questa versione – ha detto Emma – per stare a stretto contatto con la gente“.

A Milano il Souvenir flagship store

In occasione dell’uscita dell’album, da venerdì 13 ottobre fino a sabato 21 ottobre, sarà possibile immergersi nel nuovo universo musicale di Emma grazie al primo store pensato da @RealBrown: Souvenir flagship store. La libreria Mondadori Duomo di Milano diventerà il nuovo spazio pensato da Emma come luogo di incontro, condivisione e confronto con e per i propri fan, che potranno acquistare il nuovo album, anche in una versione esclusiva color miele con card autografata e dedica, e una serie di prodotti – in edizione limitata ed esclusiva – ispirati a “Souvenir” e ideati appositamente per loro. Venerdì 13 ottobre, alle ore 20.00, appuntamento speciale con Emma che accoglierà i suoi fan all’interno del Flagship store.