Freddie Mercury più che una star della musica è una vera leggenda. Dotato di una voce incredibile e di un carisma ineguagliabile, è stato (ed è ancora) uno dei cantanti più amati di tutti i tempi. Il 24 novembre 1991 è morto a causa delle complicazioni collegate all’Aids e nel 2018 la sua vita è diventata un film (che è valso a Rami Malek la vittoria di un Golden Globe e di un Oscar). I fan pensavano di sapere tutto sul leader dei Queen, eppure la biografia Love Freddie scritta da Lesley-Ann Jones contiene un segreto insospettabile: la rockstar aveva una figlia segreta. Il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva mondiale alcuni stralci del libro, che uscirà a settembre, in cui proprio quest’ultima racconta la sua storia. «Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso dal momento della mia nascita e per gli ultimi 15 giorni della sua vita», dice aggiungendo di essere in possesso di 17 diari inediti di memorie della rockstar.

Cosa c’è scritto nella biografia

«Inizialmente non le ho creduto ma ora posso davvero assicurare che non è una mitomane. È la figlia di Freddie» ha detto la scrittrice Lesley-Ann Jones al Daily Mail. La donna, che viene indicata solo con l’iniziale B, «venne concepita da Mercury con la moglie di uno dei suoi amici più cari, mentre questi era in viaggio di affari. La madre però era cattolica ed escluse immediatamente la possibilità di abortire. Alla fine, venne deciso di affidare B. alla mamma e al compagno di quest’ultima. Ma Freddie rimase sempre in contatto con la figlia e il resto della famiglia, e aveva anche una stanza sempre a disposizione nella loro abitazione». Una storia rimasta per molto tempo nell’ombra ma che oggi riemerge ed è destinata a fare scalpore.

Chi è la presunta figlia di Freddie Mercury

B., la presunta figlia di Freddie Mercury, ha ora 48 anni. Di lei si sa che lavora nel settore medico in Europa, che è madre e pare abbia avuto un rapporto affettuoso e costante con il cantante fino alla sua morte. «Mi adorava. Certo, sono venuta al mondo in circostanze particolari, ma lui non ha mai smesso di amarmi. Mi proteggeva come se fossi un tesoro», racconta B. La rockstar a quanto pare ha lasciato proprio a lei in eredità 17 volumi dei suoi diari personali contenenti vari segreti e riflessioni scritte a partire dal nel 1976. La donna spiega anche di aver deciso di «rimanere intenzionalmente nell’ombra», visto che è stata «cresciuta da una famiglia meravigliosa». Stando alla biografa Lesley-Ann Jones, nessuno dei parenti del leader dei Queen sapeva dell’esistenza di questa figlia, a parte i genitori e la sorella. «Dopo anni di bugie e speculazioni, è il momento di parlare e di far parlare anche Freddie. La decisione di rivelare tutto è mia, e solo mia», si legge nella nuova biografia.

La vita privata di Freddie Mercury

Freddie Mercury era notoriamente omosessuale. A partire dalla metà degli Anni 70 sono note le sue relazioni soprattutto con uomini. Uno di questi fu David Minns, amministratore di una casa discografica, e un altro Joe Fanelli, diventato poi suo chef privato. Ma l’uomo più importante della vita del cantante fu il parrucchiere Jim Hutton con cui ha fatto coppia dal 1984. Vissero insieme nella Garden Lodge (che l’anno scorso è stata messa in vendita) e, risultato anch’egli sieropositivo nel 1990, è morto poi di cancro nel 2010. Ma il frontman dei Queen in gioventù ha avuto varie relazioni anche con donne. La più celebre quella con la sua ex fidanzata e poi migliore amica Mary Austin, che ha ereditato gran parte del patrimonio e degli oggetti di Freddie, per un valore di circa 45 milioni di euro. A quanto pare ce ne fu almeno un’ ‘altra, con la donna che divenne la madre di B.