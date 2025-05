Un incontro speciale tra due icone del panorama artistico italiano. Quello tra Al Bano e la leggendaria Sophia Loren, che il cantante di Cellino San Marco è andato a trovare nella sua casa di Ginevra, in Svizzera. Le foto sono state postate dal collezionista d’auto svizzero Daniel Iseli, ospitato proprio qualche giorno fa da Al Bano nelle sue tenute a Cellino San Marco per festeggiare il compleanno.

Le immagini conquistano il web

La serie di scatti, tra cui quello della diva italiana sorridente, seduta su una poltrona rossa, con le mani strette a quelle di Al Bano e dello stesso Iseli ha suscitato grande emozione in rete. L’immagine ha fatto letteralmente il pieno di commenti e condivisioni, con i fan che hanno sottolineato la serenità dell’attrice e la gioia evidente sul volto del cantante.

Al Bano: «Un momento indimenticabile»

Sophia Loren, che da oltre cinquant’anni ha scelto la tranquillità della Svizzera come residenza, ha accolto Al Bano e Iseli con grande calore, in un’atmosfera intima e familiare. Al Bano ha descritto l’incontro come «un momento indimenticabile» e insieme i tre hanno condiviso risate e ricordi, celebrando una lunga amicizia. Amicizia che affonda le radici in esperienze comuni nel mondo dello spettacolo. «La visita alla grande dame – scrive Iseli a corredo del collage di foto – è durata circa due ore: è stata piena di calore, profondo rispetto e preziosi ricordi di momenti condivisi. Una tazza di caffè, risate, storie e ricordi».

Loren-Al Bano, un legame che resiste al tempo

Come segno di amicizia, Sophia Loren ha poi firmato alcune fotografie del suo precedente incontro con Al Bano e Iseli a Roma. Un gesto che ha commosso i presenti. «Un momento da pelle d’oca che rimane. Incontri come questi sono doni della vita, senza tempo e stimolanti», ha commentato il collezionista svizzero, che ha recentemente acquistato una Mercedes-Benz 300 SL d’epoca appartenuta proprio all’attrice, un dettaglio che ha aggiunto ulteriore valore simbolico all’incontro.