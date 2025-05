La conferma è arrivata: venerdì 30 maggio andrà in onda uno speciale serale di Uomini e Donne, in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Maria De Filippi occuperà lo slot delle 21:20 con una puntata evento dedicata alla scelta finale di Gianmarco Steri, uno dei protagonisti dell’edizione in corso del dating show di Mediaset. L’appuntamento, che segna l’epilogo del suo percorso sul trono, avrà luogo nello studio del programma, con le tradizionali sedie rosse al centro e i petali pronti a cadere a conclusione del momento decisivo.

Lo scontro con «Sognando Ballando con le stelle»

Lo speciale Uomini e Donne – La Scelta andrà in onda in contemporanea con un altro evento televisivo della serata: la finale del talent show Sognando Ballando con le stelle, il talent show in onda su Rai1 che celebra i 20 anni di Ballando con le Stelle, con dieci ballerini professionisti che competono per diventare maestri nel programma principale. Una sfida d’ascolti tra programmi di grande richiamo, con pubblici diversi, ma entrambi molto affezionati.

Il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne

Dopo il no ricevuto da Martina De Ioannon, Gianmarco è stato scelto da Maria De Filippi per salire sul trono. A distanza di mesi, dopo esterne, confronti e momenti di tensione, il giovane romano si troverà di fronte alla decisione più attesa: scegliere tra le due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, che hanno diviso il pubblico per carattere e dinamiche relazionali sviluppate nel corso del programma. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni diffuse dopo la registrazione della puntata, il tronista avrebbe deciso di concludere il suo percorso al fianco di Cristina Ferrara. Una scelta accolta con entusiasmo dal pubblico presente in studio e accompagnata dal tradizionale lancio dei petali rossi e da un bacio che ha suggellato la nascita della nuova coppia.

Le parole del tronista e la reazione delle corteggiatrici

Nel corso della registrazione, Gianmarco ha letto una lettera in cui ha espresso la propria gratitudine nei confronti della conduttrice e del team del programma per avergli offerto la possibilità di vivere questa esperienza. Dopo la dichiarazione, Cristina ha accettato la scelta, concludendo il momento con un abbraccio e un bacio davanti al pubblico. Diversa, ovviamente, la reazione di Nadia, che ha lasciato lo studio con evidente dispiacere. Pur mostrando grande compostezza, la corteggiatrice ha espresso delusione per l’epilogo del suo percorso. La sua eliminazione ha segnato la conclusione di una dinamica a tre che ha caratterizzato buona parte della seconda parte della stagione del programma.

Le tensioni tra Gianmarco e Cristina

Il rapporto tra Gianmarco e Cristina non è sempre stato lineare. Durante le puntate precedenti, i due hanno vissuto momenti di distanza dovuti a incomprensioni e al coinvolgimento del tronista con altre ragazze. Inoltre, alcuni rumor circolati online avevano messo in dubbio la genuinità del loro rapporto, suggerendo una presunta conoscenza tra i due già prima dell’ingresso nel programma. Tali indiscrezioni non sono mai state confermate ufficialmente, ma hanno contribuito a creare tensioni tra i protagonisti.

Il successo di «Uomini e Donne» in prima serata

Non è la prima volta che Uomini e Donne viene promosso alla fascia oraria serale. Negli anni, le scelte dei tronisti si sono rivelate appuntamenti capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico, offrendo una narrazione romantica ma anche carica di emozioni, capace di conquistare anche chi abitualmente non segue la trasmissione. La puntata speciale del 30 maggio segue questa linea editoriale, con un formato pensato per regalare al pubblico una conclusione coinvolgente e visivamente suggestiva. L’attesa, alimentata dalle anticipazioni e dalle dinamiche nate nel corso della stagione, sembra destinata a tradursi in un buon riscontro in termini di ascolti.

La fiction «Tradimento» slitta in seconda serata

Lo spazio dedicato alla scelta comporta un cambiamento nel palinsesto della rete: la serie Tradimento, di produzione turca, non andrà in onda nel suo consueto orario serale, ma sarà trasmessa a partire dalle 23:15, una volta concluso lo speciale di Uomini e Donne. Saranno comunque trasmesse due puntate, che porteranno avanti la trama del dramma sentimentale seguito da un pubblico affezionato.