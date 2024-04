D opo le celebrazioni per il decimo anniversario degli Invictus Games, Harry e Meghan partiranno per la Nigeria, dove tutto è pronto ad accoglierli in grande stile

Re Carlo ha “lasciato la porta aperta” per un incontro di persona con suo figlio, il principe Harry, in occasione del suo ritorno nel Regno Unito per gli Invictus Games, che avverrà tra meno di due settimane. La stessa apertura non è prevista per Meghan Markle che rimarrà a casa a Montecito con i figli, Archie e Lilibet.

L’indiscrezione su Re Carlo ed Harry

A dare questa indiscrezione al Mirror è stato il commentatore reale Richard Fitzwilliams. “Il Re ha sempre tenuto la porta aperta a Harry – ha spiegato -, ma ciò non significa necessariamente che riceverebbe comunque un’accoglienza calorosa”. Fitzwilliams ha aggiunto che “ci vorrà del tempo, ma chiaramente la situazione è cambiata nelle ultime settimane oltre ogni aspettativa“. Diversa, invece, la situazione di Meghan Markle. “C’è ancora molta strada da fare prima che Harry porti Meghan e i bambini”.

Il ritorno per gli Invictus Games

Harry tornerà nel Regno unito tra pochi giorni in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Si tratta di un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio in diverse discipline sportive. L’evento è stato creato nel 2014 proprio dal principe Harry, che ha scelto il nome “invictus”, ossia invincibile. Per Harry sarà la prima volta nel Regno Unito da quando alla cognata Kate Middleton è stato diagnosticato un cancro ma, scrive il Mirror, né Buckingham Palace né i Sussex hanno confermato alcun incontro con la principessa Kate, il principe William, o re Carlo.

Il viaggio in Nigeria

Dopo l’appuntamento per gli Invictus Games, Harry e Meghan partiranno insieme per la Nigeria, Paese membro del Commonwealth. La coppia è stata invitata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, la più alta carica militare. I due si sono detti “onorati e deliziati” per l’invito, accettato con gioia. Sempre secondo un’indiscrezione di Fitzwilliams, la Nigeria sarebbe interessata a ospitare una prossima edizione proprio degli Invictus Games, così come vorrebbe aumentare la presenza dei suoi atleti nella competizione.

Lo scopo del viaggio in Nigeria

Una volta arrivati in Nigeria Harry e Meghan, almeno secondo le indiscrezioni, dovrebbero incontrare diverse associazioni benefiche che operano nel Paese. Ma non solo: in loro onore sono stati organizzati eventi e cerimonie, proprio come se appartenessero ancora alla famiglia reale. Ma Harry non potrebbe essere più lontano dai parenti come in questo momento, tanto da aver addirittura spostato la residenza.

Il patrimonio di Harry e Meghan

La coppia non sembra soffrire particolarmente l’assenza della famiglia reale, almeno da un punto di vista economico. Secondo la stampa britannica, infatti, i Sussex ad oggi dispongono di ben 48 milioni di sterline. Patrimonio destinato ad aumentare grazie a diversi progetti in ballo.