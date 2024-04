Famiglia reale, Harry tornerà presto a Londra: incontrerà William e Kate?

L '8 maggio Harry presenzierà alla cerimonia degli Invictus Games nella Cattedrale di St Paul. Ci sarà spazio per incontrare William e Kate?

Il ritorno del principe Harry a Londra è questione di giorni. Il duca di Sussex presenzierà infatti l’8 maggio al decimo anniversario degli Invictus Games, progetto benefico ideato dal secondogenito di re Carlo III nel 2014 e per il quale si terrà una grande celebrazione nella Cattedrale di St Paul.

Harry a Londra: incontrerà i principi del Galles?

La domanda che tutti si fanno è se la Royal Family parteciperà all’evento. Secondo fonti vicine ai reali, Harry e Meghan sarebbero inseriti nell’elenco degli invitati, ma la loro presenza resta un punto di domanda.

Dopo che Kate Middleton ha rivelato la sua diagnosi di cancro all’inizio del mese, sono circolate voci in base alle quali il duca di Sussex potrebbe voler fare visita al fratello e alla cognata al suo ritorno in Inghilterra. Le speculazioni sono iniziate dopo i rumors secondo cui i Sussex “hanno contattato privatamente” William e Kate in seguito all’annuncio televisivo della futura regina consorte.

“William e Kate nervosi” per il ritorno di Harry a Londra

In particolare, l’esperto di questioni di corte Tom Quinn ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive al Mirror, spiegando: “William e Kate sono davvero nervosi perché, sia che Harry vada a Londra da solo o con Meghan, temono ci possano essere dei problemi”.

Per questo, sostiene l’esperto, sarebbe “in corso un piano per cercare di ridurre tutto l’inevitabile imbarazzo“. Piano che prevede di fare in modo che Willian e Harry “appaiano in pubblico per un breve periodo per cercare di dimostrare che tra di loro ci sono ancora rapporti civili”.

E continua: “È questione del minore dei mali. Se Harry tornerà nel Regno Unito a maggio evitando suo fratello e Kate, ci saranno ancora più speculazioni che se invece tentassero di sistemare almeno le apparenze pur con un breve incontro”.

Vani i tentativi di riconciliazione

Nell’affrontare il tema del rapporto tra fratelli, Tom Quinn ha parlato al Mirror di quelli che sarebbero stati i tentativi da parte di William e Kate di appianare i contrasti tra famiglie. In particolare, i principi del Galles avrebbero proposto a Harry e Meghan di riportare nel Regno Unito i loro figli, Archie (4 anni) e Lilibet (2), per poter trascorrere del tempo insieme, ma si sarebbero scontrati con le riluttanze di Meghan: “William e Kate hanno suggerito a Meghan e Harry di riportare i bambini e di provare a riappacificarsi, ma la richiesta non ha portato da nessuna parte”.

Harry: “La mia vita è in California”

Harry ha recentemente parlato dei suoi piani per tornare in Inghilterra dopo la sua breve visita a re Carlo a febbraio (quando al re è stato diagnosticato il cancro). Durante un’apparizione a “Good Morning America” poco dopo il viaggio, Harry ha affermato: “La mia famiglia e la mia vita sono in California. Ho altri viaggi in programma che mi porteranno nuovamente nel Regno Unito. Quando ciò accadrà mi fermerò a visitare la mia famiglia il più possibile“. Harry ha detto inoltre di essere “grato” di aver potuto visitare suo padre all’inizio di quest’anno. “Amo la mia famiglia, sono grato del fatto che ho potuto prendere un aereo, andare a trovarlo e passare del tempo con lui”.