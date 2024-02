Harry e Meghan lanciano un nuovo sito: Sussex.com

N el nuovo portale il loro status di reali viene particolarmente enfatizzato, con tanto di stemma e un messaggio iniziale in cui vengono indicati coi loro titoli

Nuova operazione per Harry e Meghan. Il principe e la moglie hanno trasformato il loro vecchio sito web in “Sussex.com“, nato per portare avanti e pubblicizzare l’attività “di business e filantropica”. Nel nuovo portale il loro status di reali viene particolarmente enfatizzato, con tanto di stemma e un messaggio iniziale in cui vengono indicati coi loro titoli.

Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex

Nella nuova home page, che sostituisce quella del precedente “Archewell.com”, collegato all’omonima fondazione e casa di produzione, appare una grande foto dei duchi che sorridono e applaudono agli Invictus Games dello scorso anno. Sopra l’immagine il loro stemma e la scritta “L’ufficio del principe Harry e Meghan”, seguito da il “duca e la duchessa di Sussex“. All’interno si trovano le loro biografie e le organizzazioni che gestiscono, l’Archewell Foundation e l’Archewell Productions.

Harry, reduce militare e attivista ambientale

ll principe Harry viene descritto come “duca di Sussex, umanitario, veterano militare, sostenitore della salute mentale e attivista ambientale“. E ancora: “Ha prestato servizio per 10 anni nelle forze armate britanniche (…). Dopo aver completato il servizio militare, il Duca fondò la Invinctus Games Foundation, una piattaforma per il personale di servizio ferito, infortunato e malato per impegnarsi nello sport per aiutare la loro riabilitazione (…). Ha co-fondato The Archewell Foundation, insieme a sua moglie, Meghan, la duchessa di Sussex, per servire le comunità bisognose”. Infine si legge: “Il Duca è l’autore bestseller del New York Times di Spare, un libro di memorie della sua vita raccontato con compassione, vulnerabilità e incrollabile onestà. Spare è stato il libro di saggistica più venduto dell’industria editoriale, vendendo più di 1,4 milioni di copie nel suo primo giorno di pubblicazione. Il principe Harry vive in California con sua moglie Meghan e i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet“.

Meghan, femminista e paladina dei diritti umani

Molto dettagliata anche la descrizione di Meghan, “la duchessa di Sussex, femminista e paladina dei diritti umani e dell’equità di genere”. Viene ricordato che la Markle “è stata nominata una delle donne più influenti al mondo in classifiche tra cui TIME Magazine’s Most Influential People, The Financial Times’ 25 Most Influential Women, Variety Power of Women e British Vogue’s Vogue 25”. Dopo un riepilogo delle scuole e università frequentate e un accenno al suo lavoro di attrice, si legge: “Nel 2018, Meghan ha sposato il principe Harry, diventando la duchessa di Sussex”. In conclusione viene sottolineato che Meghan è “una grande sostenitrice della salute mentale, dell’assistenza familiare e dell’equità di genere”.

Tentativo di riavvicinamento alla famiglia?

L’operazione messa in atto da Harry e Meghan è del tutto legittima. Nonostante la rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Usa nel 2020 con la fine dell’impegno nell’attività ufficiale della monarchia il titolo di duchi di Sussex è rimasto ad entrambi. Una fonte ripresa dal Daily Mail, tabloid da tempo ai ferri corti con la coppia anche sul fronte legale, ha sottolineato però come l’uso dei titoli su un sito non controllato dal palazzo potrebbe infastidire. Altri, invece, hanno sostenuto che l’accento posto sul legame con la famiglia reale può essere visto anche come una forma di riconciliazione. Un riavvicinamento è già emerso dall’incontro, seppur veloce, tra Harry e il padre, Re Carlo, a cui è stato da poco diagnosticato un cancro.