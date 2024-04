L’inquietante previsione di Nostradamus sul regno di re Carlo nel 2024

L 'astronomo francese, vissuto nella prima metà del 1500, avrebbe previsto la malattia del sovrano britannico e la sua destituzione. Peccato che, secondo le profezie, a succedergli potrebbe non essere il principe William

Il regno di re Carlo III? Finirà nel 2024. Lo avrebbe predetto Nostradamus, l’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese famoso in tutto il mondo per le sue profezie. Vissuto nella prima metà del 1500, predisse l’avvento di Hitler al potere, la seconda guerra mondiale e persino gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti d’America.

Nostradamus lasciò le sue previsioni in una serie di versi dal contenuto criptico, che gli studiosi provano a decifrare. Secondo le ultime interpretazioni, le previsioni per il 2024 non sarebbero affatto belle. Infatti, si parlerebbe di guerra mondiale, della morte del Papa, di caos, terremoti e persino del futuro della Corona britannica.

La profezia di Nostradamus su re Carlo III

Infatti, in uno dei suoi versi, Nostradamus scrisse che “il re delle isole verrà deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re”. Secondo gli studiosi queste parole sarebbero riferite a re Carlo III d’Inghilterra, che nel corso del 2024 potrebbe essere destituito e sostituito da un personaggio che non avrebbe diritto al trono. Di chi si tratta?

Re Carlo III è malato

Intanto, va detto che per gli studiosi questi versi troverebbero un fondo di verità nella malattia che ha colpito re Carlo III, un tumore che potrebbe portarlo a dimettersi o essere destituito. A sopresa, però, a sostituirlo potrebbe non essere suo figlio William, il principe ereditario. Quest’ultimo, infatti, come si sa è alle prese con il cancro che ha colpito sua moglie Kate Middleton.

La profezia di Nostradamus su Harry e Meghan

Secondo la profezia di Nostradamus, al trono britannico potrebbe ascendere qualcuno che non ha titoli nobiliari. Molti studiosi riconoscono in questa figura il principe Harry, il quale, dopo la fuga in America, ha rinunciato ai suoi titoli. Il successore di re Carlo III potrebbe essere dunque, a sorpresa, proprio Harry, che riuscirebbe a soffiare il trono a suo fratello William, troppo concentrato in questo periodo sulla sua famiglia e sulle cure che ha intrapreso la sua giovane moglie.

Se fosse così, la futura regina d’Inghilterra potrebbe essere Meghan Markle. Un bello scacco per la famiglia reale e per tutti gli inglesi che, dopo le accuse e il fango gettato dalla coppia sulla monarchia nei mesi scorsi, non hanno più simpatia né per lei e né suo marito.