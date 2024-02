Re Carlo III incontra Harry e poi si trasferisce a Sandringham: si curerà qui

I l principe ribelle è tornato a Londra, ma l'incontro con suo padre è durato solo mezz'ora. Il sovrano ha fatto sapere che trascorrerà gran parte del suo tempo in campagna. E intanto tutti si chiedono: William incontrerà suo fratello?

La notizia del tumore di re Carlo III ha scioccato il Regno Unito e, ovviamente, la famiglia reale. Il principe Harry ha attraversato di corsa l’Atlantico per vedere suo padre. Ma il loro incontro è durato solo 30 minuti. Poi il sovrano è salito in macchina con sua moglie, la regina Camilla, e si è recato a Sandringham. Da Buckingham Palace hanno fatto sapere che proseguirà qui le cure.

L’incontro tra Harry e suo padre

Il principe Harry è arrivato da solo: sua moglie Meghan Markle e i loro due bambini sono rimasti in America. Il duca di Sussex è stato fotografato mentre arrivava a Clarence House verso le tre e un quarto del pomeriggio, dopo un volo di dieci ore da Los Angeles.

È la prima volta che Harry vede suo padre da quando, nove mesi fa, Carlo III è stato incoronato. Contrariamente a quanto tutti pensavano, l’incontro di riappacificazione non è stato lungo. Infatti, è durato solo mezz’ora: alle quattro meno un quarto il re e la regina hanno salutato la folla e sono andati via da Clarence House.

Re Carlo III vivrà in campagna

Carlo e la regina Camilla si sono entrambi ritirati a Sandringham, dove il monarca rimarrà durante la convalescenza. Fonti del palazzo hanno affermato che il re ora trascorrerà la maggior parte del suo tempo in campagna. Tornerà a Londra solo una volta alla settimana per affari e ulteriori cure.

Rapporti tesi tra Harry e re Carlo III

I rapporti tra re Carlo III e il suo secondogenito Harry sono diventati tesi quando il principe ha deciso di lasciare il Regno Unito nel 2020 per trasferirsi negli Stati Uniti con sua moglie. Si sono aggravati quando Harry e Meghan dagli Usa hanno accusato la famiglia reale di razzismo e, soprattutto, dopo che il rampollo reale ha rivolto numerose accuse ai membri della sua famiglia dalle pagine del suo libro autobiografico, Spare.

Da quel momento, il legame di Harry con suo padre e con suo fratello William si è spezzato. In un’intervista televisiva per promuovere il libro, il duca di Sussex ha poi rivelato lo stato della sua relazione con re Carlo III e William, dicendo che al momento “non stava mandando messaggi” a suo fratello e che non parlava con suo padre da “un bel po’ di tempo”.

William incontrerà suo fratello?

Il figlio più giovane del re è stato visto l’ultima volta con i membri della monarchia quando ha visitato il Regno Unito per partecipare all’incoronazione di Carlo III nel maggio dello scorso anno. Anche in quella occasione è arrivato senza Meghan, e poi è volato a casa in California poche ore dopo la fine della cerimonia.

I problemi di salute di re Carlo hanno riportato Harry nel Regno Unito. Ma, dopo la breve riconciliazione con suo padre, sembra escluso che possa riappacificarsi con suo fratello William.

Al momento, infatti, risulta che il Principe di Galles non abbia intenzione di incontrare suo fratello. Ora che re Carlo III è malato, però, tutti sperano che i suoi due figli prendano a cuore le parole del sovrano riportate nel libro di memorie di Harry. Raccontando del funerale del nonno, il Duca di Sussex ha scritto che suo padre avrebbe detto loro: “Per favore, ragazzi, non rendete i miei ultimi anni una miseria”.