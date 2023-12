Heghan 2.0, la fonte: “Harry e Meghan si trasformeranno”

D opo alcuni passi falsi a livello commerciale, sembra che il principe Harry e Meghan Markle stiano cercando di reinventarsi

Novità in arrivo per Harry e Meghan. I Sussex, dopo aver lasciato la famiglia reale, hanno tentato di fare cassa mettendo in atto una serie di progetti commerciali che tuttavia non sempre hanno dato gli esiti sperati. Sull’onda dei passi falsi commessi, stanno pensando di rinnovare la loro immagine. “Quello che stiamo vedendo, e penso vedremo sempre di più, è un Heghan 2.0 parte seconda“, ha detto una fonte al magazine “People”.

“Harry e Meghan tutti concentrati sul futuro”

“Conoscono i loro fallimenti e come vengono visti, ma sono quasi andati più avanti dal punto di vista tecnologico rispetto a Hollywood. – ha detto la fonte -. Fallire alla grande e tutto il resto. Diversi progetti e persone sono stati fatti entrare e uscire e l’intero sistema è ora in fase di ripristino”. “Hanno un’incapacità insita di guardare nello specchietto retrovisore: perché dovrebbero? Sono tutti concentrati sul futuro”, ha aggiunto la fonte.

Nuovi piani all’orizzonte per Meghan

Queste rivelazioni arrivano pochi giorni dopo che Meghan ha parlato dei suoi nuovi piani in occasione di evento di Variety. “Abbiamo in programma così tante cose interessanti – ha dichiarato -. Sono davvero orgoglioso di ciò che stiamo realizzando e non vedo l’ora di raccontarlo a tutti. È davvero bello che anche mio marito adori tutto questo”.

Gli accordi con Spotify e Netflix

Da quando hanno voltato le spalle alla famiglia reale nel 2020, Harry e Meghan hanno creato un’organizzazione no-profit, “The Archewell Foundation”, che attualmente comprende i verticali aziendali Archewell Productions e Archewell Audio. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno stretto accordi multimilionari con Spotify e Netflix, realizzando un podcast nell’agosto 2022 e la serie Netflix lo scorso dicembre. A questo si aggiungi il libro di memorie di Harry “Spare”, pubblicato da Penguin Random House all’inizio del 2023.

I flop di Meghan e Harry

Alcune iniziative hanno avuto successo, ma ci sono stati anche degli intoppi. Durante l’estate, dopo solo una stagione di “Archetypes” la coppia si è separata da Spotify, con cui aveva un contratto da 20 milioni di dollari. Sono stati anche criticati dal Wall Street Journal per la scarsa produzione di contenuti su Netflix, il cui a accordo è valutato a 100 milioni di dollari. Oltre a “Harry e Meghan”, hanno pubblicato “Heart of Invictus” e “Live to Lead” che hanno avuto una tiepida accoglienza, mentre la serie animata “Pearl” incentrata sulle avventure di una ragazza di 12 anni è stata scartata all’inizio dello sviluppo.

Il progetto di traslocare a Los Angeles

In attesa di sapere come Harry e Meghan si reinventeranno per catturare l’apprezzamento del pubblico e e risollevare la loro audience, alcune novità trapelano a proposito della nuova casa dei Sussex. Pare che Harry e Meghan stiano pensando di traslocare a Los Angeles, proprio per essere a stretto contatto con il mondo di Hollywood. Già lo scorso settembre avevano preso in considerazione un terreno da 8 milioni di dollari a Malibu, che poi avevano scartato forse per la scarsa privacy e l’eccessiva esposizione ai paparazzi.