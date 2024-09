Secondo voci sempre più insistenti, il principe avrebbe chiesto ai suoi amici consigli per ritornare anche nella sua famiglia. Ma non è facile sanare i contrasti

Rumors dal Regno Unito: il principe Harry è stanco di vivere all’ombra di sua moglie Meghan Markle e vorrebbe tornare a casa. A sostenerlo sono sempre più persone vicine alla coppia, e soprattutto gli amici del secondogenito di re Carlo III e di Lady Diana.

Harry vuole tornare a casa

A quanto pare, il principe Harry si sentirebbe di nuovo come quando viveva in patria ed era sempre “secondo” dopo suo fratello William, che è l’erede al trono. Solo che adesso a metterlo in ombra è proprio sua moglie, la donna per la quale ha rinunciato ai suoi titoli e ha lasciato il suo Paese.

Il duca di Sussex sarebbe, dunque, sempre più insoddisfatto della sua vita in California. Non solo: si dice che stia già cercando un modo per tornare non solo in patria, ma anche dentro la famiglia reale. Peccato che con re Carlo e con suo fratello non corra più buon sangue da quando ha gettato fango su di loro nel suo libro, Spare, e anche in diverse interviste.

Le confidenze agli amici più stretti

Harry, che ha 39 anni, avrebbe consultato i suoi fidati ex assistenti, confidando di essere stanco dei rappresentanti di Hollywood impiegati da lui e sua moglie Meghan. Secondo i suoi amici, sente di avere perso la strada e non gli piace essere messo in ombra da lei in pubblico. In effetti, la duchessa di Sussex è stata al centro della scena durante i loro ultimi viaggi in Nigeria a maggio e in Colombia il mese scorso.

Harry cerca consigli

Ma non finisce qui: secondo chi lo conosce bene e lo ha incontrato di recente, Harry preferisce tornare da solo nel Regno Unito, mentre Meghan si rifiuta di mettere piede nel paese. Nei giorni scorsi, quando è tornato per rendere omaggio a suo zio morto, Lord Fellowes, il principe ha riallacciato i rapporti con amici che aveva messo da parte.

Una fonte ha detto al tablid britannico The Sun: «Harry si sente sempre più isolato in California, motivo per cui si è riavvicinato ai vecchi amici a casa. Il viaggio in Colombia ha anche evidenziato come Meghan si senta a suo agio a stare sotto i riflettori, mentre Harry appare sempre imbronciato e infelice sullo sfondo. Vuole ritagliarsi un modo per tornare alla vita reale nel Regno Unito e sta chiedendo consigli a vecchi amici e colleghi».

Troppe fratture da sanare

Il problema è che dovrà lavorare molto per riuscire a sanare le fratture che ha creato. Nel suo libro di memorie del 2023 ha preso di mira i membri più stretti della sua famiglia. Ha accusato William di averlo buttato a terra durante una lite. Ha affermato che suo fratello aveva definito Meghan “difficile”, “maleducata” e “abrasiva”, e che Kate Middleton era fredda nei suoi confronti.

Harry e Meghan: prime crepe?

Ma il problema di Harry non sarebbe solo quello di sentirsi messo in ombra da sua moglie. Secondo la biografa reale Angela Levin, negli ultimi tempi «lei lo tratta in modo orrendo. Se guardi le riprese in Colombia e in Africa, non gli viene chiesto nulla. È stato messo da parte, spinto via».

Levin ha aggiunto: «Sono rimasta completamente e assolutamente stupita nell’apprendere che Harry sta cercando di chiamare i suoi vecchi amici perché lo aiutino a tornare all’interno della sua famiglia». Il “principe triste” riuscirà nel suo intento?